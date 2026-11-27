İstanbul dahil 10 il için uyarı! Pazar günü başlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava dalgası, 29 Kasım Pazar günü Trakya'dan yurda giriş yapacak. Önümüzdeki hafta boyunca etkili olması beklenen sistemle birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak. Sahil kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Kasım 2026 Pazar günü Trakya'dan başlayarak Türkiye genelinde etkili olacak soğuk ve yağışlı hava sisteminin önümüzdeki hafta boyunca sürmesini bekliyor.
- Yağışların sahil kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, iç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don yaşanması öngörülüyor.
- 29 Kasım-4 Aralık 2026 tarihleri arasında beklenen en düşük sıcaklıklar Ankara, Bolu, Erzurum ve Sivas'ta -2, Eskişehir ve Afyonkarahisar'da -1, İstanbul ve Samsun'da 6, İzmir'de 6, Trabzon'da 8 derece olarak açıklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye'nin 29 Kasım Pazar gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurdu. Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek sistemin önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdürmesi beklenirken, özellikle yurdun iç ve yüksek kesimleri için buzlanma ve don uyarısı yapıldı. MGM ayrıca 29 Kasım-4 Aralık 2026 tarihleri arasında 10 il merkezinde beklenen en düşük hava sıcaklıklarını açıkladı.
TRAKYA’DAN GİRİŞ YAPACAK, HAFTA BOYU SÜRECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre soğuk hava sistemi, 29 Kasım 2026 Pazar günü Trakya'dan başlayarak Türkiye genelinde etkili olacak. Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havayla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.
Soğuk hava dalgasının önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yağışların sahil kesimlerinde genellikle yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği öngörülüyor.
İÇ VE YÜKSEK KESİMLER İÇİN BUZLANMA VE DON UYARISI
Soğuk havayla birlikte yurdun iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don hadiselerinin yaşanabileceği bildirildi. Meteoroloji, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
MGM tarafından hazırlanarak yayımlanacak hava tahminleri ve meteorolojik erken uyarıların düzenli olarak takip edilmesinin önem taşıdığı vurgulandı.
10 İLDE BEKLENEN EN DÜŞÜK SICAKLIKLAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Kasım-4 Aralık 2026 tarihleri arasında bazı il merkezlerinde beklenen en düşük hava sıcaklıklarını da paylaştı.
Açıklanan tahminlere göre bazı illerde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi bekleniyor.
İşte 10 ilde beklenen en düşük sıcaklıklar:
- Ankara: -2 derece
- İstanbul : 5 derece
- İzmir: 6 derece
- Bolu: -2 derece
- Samsun: 6 derece
- Trabzon: 8 derece
- Erzurum: -2 derece
- Eskişehir: -1 derece
- Afyonkarahisar: -1 derece
- Sivas: -2 derece