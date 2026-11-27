Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Fon Koordinasyon Kurulunun yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin açıklamasını paylaştı. Açıklamada, 29 Eylül'den bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında ara ödeme sürecinin bugün yapılan ödemelerle tamamlandığı bildirildi.

455 BİN 758 YATIRIMCIYA TOPLAM 199,55 MİLYAR LİRA ÖDEME

Olağan tasfiye kapsamında 64 bin 506 yatırımcıya 65,8 milyar lirası nakdi, 12,6 milyar lirası ayni olmak üzere toplam 78,4 milyar lira ödeme yapıldı. Bu kapsamdaki 97 fonda yatırımcıların alacaklarının tamamı ödendi.

Olağanüstü tasfiye kapsamında ise 415 bin 955 yatırımcıya 117,55 milyar lirası nakdi, 3,6 milyar lirası ayni olmak üzere toplam 121,15 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Olağanüstü tasfiye kapsamındaki 34 fondan 25'inde tüm ödemeler tamamlanırken 369 bin 837 yatırımcıya net yatırım tutarının veya portföy değerinin tamamı ödendi.

Sürecin başından bu yana tasfiye kapsamındaki 131 fonun 122'sinde, 455 bin 758 yatırımcıya toplam 199,55 milyar lira ödeme yapıldığı belirtildi.

''KAMU KAYNAĞI KULLANILMADI''

Ödemelerde tasfiyesine karar verilen portföy yönetim şirketlerindeki kaynaklar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde oluşturulan iade hesaplarına aktarılan 47,3 milyar lirayı aşkın varlığın kullanıldığı bildirildi.

Süreçte herhangi bir kamu kaynağının kullanılmadığı vurgulandı.

ÖDEMELER DEVAM EDECEK

Bugünden itibaren sürecin olağan tasfiye kuralları çerçevesinde devam edeceği açıklandı. Tasfiye edilen fonlara ait mal varlıklarının nakde dönüştürülmesi ve fahiş kazançlardan elde edilen kaynakların aktarılmasıyla oluşacak tutarın, hak sahiplerine payları oranında ödenmeye devam edileceği bildirildi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

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