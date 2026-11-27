ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında, 70 yaşındaki Süleyman'ın yaşadıklarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İnternet üzerinden tanıştığı ve kendisinden 41 yaş küçük olduğunu düşündüğü kişiye 4,5 milyon TL gönderdiğini söyleyen Süleyman'ın para gönderdiği kadının gerçek hali ortaya çıktı.

KADINI SESİNDEN TANIDI

Bugüne kadar yüz yüze görüşmediği kadını sesinden tanıyan 70 yaşındaki Süleyman, yaşadıklarına isyan etti. Tüm birikimini kaybettiğini söyleyen Süleyman, "Donuma kadar aldınız benim. Beni sokağa atarken utanmadınız mı?" ifadelerini kullandı.

ÖNCE MİNE SERİN, SONRA HAVVA OLARAK TANITMIŞTI

Süleyman, internet üzerinden tanıştığı kişiyi ilk başta Mine Serin adıyla bildiğini, daha sonra ise bu kişinin gerçek adının Havva olduğunu söylediğini anlatmıştı. Kimsesiz olduğunu ve borçlarının bulunduğunu söyleyen kişiye inanan Süleyman, maddi yardım yapmaya başlamıştı.

EVİNİ VE ARABASINI SATIP 4,5 MİLYON TL GÖNDERMİŞTİ

Başlangıçta parça parça para gönderdiğini belirten Süleyman, karşı taraftan gelen para taleplerinin zamanla arttığını ifade etmişti. Bu süreçte evini ve arabasını satan 70 yaşındaki adam, hiç yüz yüze görüşmediği sanal sevgilisine toplam 4,5 milyon TL gönderdiğini söylemişti. Tüm birikimini kaybettiğini anlatan Süleyman, yardım istemek için Esra Erol'da programına başvurmuş ve yaptığı para transferlerinin ayrıntılarını canlı yayında paylaşmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi