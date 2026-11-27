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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşmanın ardından yaşananlar Gazze'ye kadar uzandı. Siyah-beyazlı takımın Fildişi Sahilli futbolcusu Kassoum Ouattara'nın maç sırasında yaptığı hareket, Gazze'de duvar resmine dönüştürüldü.

Gazze'de yıkılmış bir binanın beton duvarına çizilen portrede, Ouattara'nın karşılaşma sırasında yaptığı hareket canlandırıldı. Resimde futbolcunun bir eliyle ağzını kapattığı, diğer eliyle ise başına silah işareti yaptığı görülüyor. Duvar resminin önünde poz veren çocukların görüntüleri de dikkat çekti.

MAÇTAKİ HAREKETİ GAZZE'DE DUVARA RESMEDİLDİ

Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşma, saha içindeki mücadele kadar tribünlerde yaşanan olaylarla da gündeme geldi.

Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan karşılaşmada Filistin'e destek amacıyla açılan bayrak ve pankartların ardından tribünlerde gerginlik yaşandı. Gürcistan polisinin taraftarlara müdahalesi üzerine hakem karşılaşmayı durdurdu. Yaklaşık 30 dakikalık aranın ardından mücadele yeniden başladı.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı futbolcular tribünlere yönelirken Kassoum Ouattara, bir taraftarın kendisine uzattığı Filistin bayrağını aldı. Genç futbolcu, bayrağı saha kenarındaki reklam panosunda bulunan UEFA yazısının üzerine astı.

"ÖZGÜR KONGO, ÖZGÜR FİLİSTİN"

Ouattara, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kongo, Filistin, Uygurlar ve Rohingya halklarına destek mesajı verdi.

Futbolun barış, saygı ve dayanışma sporu olduğunu belirten Fildişi Sahilli futbolcu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Futbol; barış, saygı ve dayanışma sporudur. Sınırları, kökenleri ve dinleri aşarak halkları bir araya getiren bir spordur.

Ancak sahada savunduğumuz değerler, saha dışında da var olmalıdır.

Dünyanın farklı bölgelerinde bazı halkların yaşadığı acılara ve maruz kaldığı adaletsizliklere karşı duyarsız kalmamak önemlidir.

Çünkü saygı, dayanışma ve insanlık sınır tanımamalıdır.

Özgür Kongo, özgür Filistin, özgür Uygurlar, özgür Rohingyalar...

Herkes için barış. Herkes için adalet. Her şeyden önce insanlık."

Ouattara'nın paylaşımı ve maç sırasında yaptığı hareketin Gazze'de duvar resmine dönüştürülmesi, karşılaşmanın ardından öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

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