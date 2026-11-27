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Küçükçekmece'de korkutan patlamanın ardından bir dairede yangın çıktı. Bir kişinin yaralandığı olayda bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

BODRUM KATINDAKİ DAİREDE PATLAMA MEYDANA GELDİ

Olay, Küçükçekmece ilçesine bağlı Mehmet Akif Mahallesi Karanfil Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından dairede yangın çıkarken olay sırasında evde bulunan 24 yaşındaki S.B. yaralandı. Yangın nedeniyle binanın üst katlarında oturan vatandaşlar da mahsur kaldı.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Patlama ve ardından çıkan yangın üzerine yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale etmek ve binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise patlama sırasında yaralanan S.B.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

24 YAŞINDAKİ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Patlamanın meydana geldiği dairede bulunan S.B., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralının hastanedeki sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi verilmezken patlamanın yaşandığı binada itfaiye ekiplerinin kurtarma ve yangına müdahale çalışmaları devam etti.

ÜST KATLARDA MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Bodrum katındaki dairede meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, binanın üst katlarında yaşayan vatandaşların da mahsur kalmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda binada mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesiyle bodrum katındaki dairede çıkan yangın da söndürüldü.

Kaynak: AA