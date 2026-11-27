Küçükçekmece'de korkutan patlama! Bina sakinleri mahsur kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 4 katlı bir binanın bodrum katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında 24 yaşındaki S.B. yaralanırken üst katlarda oturan bina sakinleri mahsur kaldı. Yaralı hastaneye kaldırılırken itfaiye ekipleri yangını söndürerek binada mahsur kalanları tahliye etti.
- Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Karanfil Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi ve ardından yangın çıktı.
- Patlama sırasında evde bulunan 24 yaşındaki S.B. yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi ve yangın söndürüldü.
Küçükçekmece'de korkutan patlamanın ardından bir dairede yangın çıktı. Bir kişinin yaralandığı olayda bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
BODRUM KATINDAKİ DAİREDE PATLAMA MEYDANA GELDİ
Olay, Küçükçekmece ilçesine bağlı Mehmet Akif Mahallesi Karanfil Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından dairede yangın çıkarken olay sırasında evde bulunan 24 yaşındaki S.B. yaralandı. Yangın nedeniyle binanın üst katlarında oturan vatandaşlar da mahsur kaldı.
ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Patlama ve ardından çıkan yangın üzerine yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale etmek ve binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise patlama sırasında yaralanan S.B.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
24 YAŞINDAKİ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Patlamanın meydana geldiği dairede bulunan S.B., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralının hastanedeki sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi verilmezken patlamanın yaşandığı binada itfaiye ekiplerinin kurtarma ve yangına müdahale çalışmaları devam etti.
ÜST KATLARDA MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ
Bodrum katındaki dairede meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, binanın üst katlarında yaşayan vatandaşların da mahsur kalmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda binada mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesiyle bodrum katındaki dairede çıkan yangın da söndürüldü.