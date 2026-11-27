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Dominik Cumhuriyeti'nde bir oyunseverin GTA 6'yı indirmek için verdiği mücadele, internet altyapısındaki farklılıkları yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre, oyunu çıktığı günden bu yana indirmeye çalışan adam, 8 gün geçmesine rağmen işlemi tamamlayamadı.

8 GÜNDE ANCAK YÜZDE 92'YE ULAŞTI

Yavaş internet bağlantısı nedeniyle günlerdir oyunun yüklenmesini bekleyen adamın indirme işlemi henüz yüzde 92'ye ulaşabildi.

COĞRAFYA KADERDİR

Dünyanın farklı bölgelerinde aynı teknolojiye erişim koşullarının ne kadar değişebildiğini gösteren olay, "Coğrafya kaderdir" sözünü akıllara getirdi. Yüksek hızlı internet bağlantısına sahip kullanıcıların çok daha kısa sürede tamamlayabildiği indirme işlemi, Dominikli oyunsever için günler süren bir bekleyişe dönüştü.

BİR ÜLKEDE 53 DAKİKA, DİĞERİNDE 61 SAAT

İnternet hızlarını karşılaştıran SpeedGeo'nun 146 ülkeyi kapsayan araştırmasına göre, GTA 6'nın tahmini indirme süresi Lüksemburg'da 53 dakika, Suriye'de ise 61 saati aşıyor. Dünya genelinde bu süre ortalama 3 saat 49 dakika olarak hesaplanırken Dominik Cumhuriyeti'ndeki oyunseverin bekleyişi sekizinci gününe ulaştı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi