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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında MASAK verileri, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ve dosyadaki diğer belgeler incelendi.

Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesindeki bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri AŞ'nin kurulmasını sağladığı, şirketin yönetimini belirlediği kişilere devrettiği ve belediye ihaleleri üzerinden haksız menfaat elde edildiği iddia edildi.

SAHTE FATURA VE KOMİSYON İDDİASI

Soruşturma kapsamında Esbakım, Korganlar, HMF ve Repar adlı yedek parça şirketlerinin yöneticileriyle anlaşma yapıldığı, gerçekte gerçekleştirilmeyen mal ve hizmet alımları için yüzde 12 ila 14 oranında komisyon karşılığında BUSTECH adına sahte faturalar düzenlendiği öne sürüldü. Söz konusu faturalar karşılığında şirketlere verilmesi gereken çeklerin Halk TV'nin kasasında ele geçirildiği belirtildi.

AYLIK 1 MİLYON 650 BİN LİRALIK ÖDEME İDDİASI

Soruşturma dosyasında, İzmir'den BUSTECH'e hakediş ödemeleri yapıldıkça çek bedellerinin bankadan nakit olarak çekildiği ileri sürüldü. Halk TV spikeri Ece Üner ve eşi Deniz Bayramoğlu'na aylık 1 milyon 650 bin lira gayriresmi ödeme yapıldığı ve bu ödemeler karşılığında talimatla gerçeğe aykırı haberler yayımlatıldığı iddia edildi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle:

Ece Üner, Halk TV spikeri

Deniz Bayramoğlu, Halk TV spikeri

Haydar Rüzgar, BUSTECH yöneticisi

Ulaş Eroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı

Aşkın Tahan, belediye personeli

Ali Kemal Korgan, Korganlar firması sahibi

Hamza Okuyucu, HMF Taşımacılık firması sahibi

Ahmet Keçiyokuşu, BUSTECH yöneticisi

Halit Akın, BUSTECH satın alma müdürü

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

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