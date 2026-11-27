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İsviçre'nin Zürih kenti yakınlarındaki A1 otoyolunda sabahın erken saatlerinde 37 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 10 kişi yaralandı. İHA'nın aktardığına göre Zürih Kanton Polisi, kazanın yerel saatle 05.45'te Kemptthal bölgesindeki Hammermühle Viyadüğü'nde, St. Gallen yönünde meydana geldiğini açıkladı.

Kazaya 23 otomobil, 6 minibüs ve 8 kamyon karıştı. İsviçre'nin köklü gazetelerinden NZZ'nin kanton polisine dayandırdığı habere göre enkazdaki araçlar arasında bir tanker de vardı; ekipler tankeri kaldırırken otoyolda yangına karşı önlem aldı.

BİR SÜRÜCÜ ARACINDA SIKIŞTI

Polis, yaralılardan 6'sının hafif yaralandığını bildirdi. NZZ'ye göre diğer 4 yaralının durumu orta derecede. Yaralılardan biri sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı; yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayı yara almadan atlatan sürücüler Kemptthal dinlenme tesislerine götürüldü, ifadeleri de burada alındı.

OTOYOL SAATLERCE KAPALI KALACAK

Kazanın nasıl meydana geldiği henüz bilinmiyor. Polis, soruşturmanın sürdüğünü belirterek bölgede zorlu kış şartlarının etkili olduğuna dikkat çekti.

NZZ'nin aktardığına göre otoyolun Winterthur ile Effretikon arasındaki bölümü St. Gallen yönünde trafiğe tamamen kapatıldı. Araçların büyük bölümünün çekiciyle kaldırılması gerektiğini belirten polis, yolun akşam saatlerine kadar kapalı kalmasının beklendiğini açıkladı ve sürücülerden bölgeden uzak durmalarını istedi.

BAVYERA'DA 400'DEN FAZLA KAZA

Kar ve buzlanma komşu Almanya'yı da vurdu. Bavyera Emniyet Müdürlüğü, yoğun kar yağışının etkili olduğu perşembe günü eyalette 400'den fazla trafik kazası yaşandığını bildirdi. Almanya Meteoroloji Dairesi (DWD), hafta sonu özellikle sabah saatlerinde yollarda yoğun buzlanma beklendiği uyarısında bulundu.