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Hakkında 7 yıl 15 ay hapis cezası bulunan ve 3 ayrı suçtan aranan "Tilki Selim" lakaplı uyuşturucu kaçakçısı Selim Işık, MİT ve polisin düzenlediği operasyon ile yakalandı. Firari hükümlü, 'Yeşil' kod adlı JİTEM'ci Mahmut Yıldırım'ın "Yalnız yiyen adama bir gün kustururlar" diye tehdit ettiği kişi olarak biliniyor.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile müşterek, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, firari uyuşturucu kaçakçısı Selim Işık'ın İstanbul'da saklandığı tespit edildi.

Kamu kurum ve kuruluşları ile benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle işlenen "Dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 15 ay hapis cezası bulunan, ayrıca "Mal Varlığı Değerlerini Aklama" ile "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından aranan "Tilki Selim" lakaplı hükümlünün Üsküdar'da yaşadığı anlaşıldı.

"Evindeki Saunanın daracık gizli bölmesine saklanmış"

Üsküdar'da tespit edilen adrese giriş yapan ve odaları didik didik arayan emniyet güçleri, dubleks dairenin içerisindeki ahşap sauna kabinine yöneldi. Saunanın oturma bölümündeki ahşap kapakları kaldıran polis, fener ışığıyla yaptığı kontrolde "Tilki Selim"i daracık gizli bölmenin içinde oturur halde buldu.

Üsküdar'da yakalanan ve özellikle 1990'lı yıllarda güçlü bir etkinliği bulunan Selim Işık, JİTEM mensubu "Yeşil" kod adı Mahmut Yıldırım'ın, bu kişiye yönelik söylediği "Yalnız yedirmezler adama. Yalnız yiyen adama da bir gün kustururlar" sözleri ile hafızalarda yer alıyordu.

Susurluk kazasının kilit isimlerinden 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım adına geçmişte haraç topladığı iddia edilen 'Tilki Selim' lakaplı eroin kaçakçısı, ifadesi alınması için İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Zanlının emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı