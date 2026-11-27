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Porto Riko'da düzenlenen Miss Universe 2026 Güzellik Yarışması'nda Bolivya'yı temsil eden 23 yaşındaki Valeria Mena, yaptığı ilginç hareketle sosyal medyada çok konuşuldu. Kulağına dokunduktan sonra parmağını ağzına götüren genç model, görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada kulağının kanadığını ve elbisesinin lekelenmesini önlemeye çalıştığını belirtti.

MEKSİKA GÜZELİ RÖPORTAJ VERİRKEN DİKKATLER ONA ÇEVRİLDİ

Porto Riko'nun başkenti San Juan'da 116 ülke ve bölge temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmanın etkinliklerinden birinde Meksika güzeli röportaj verirken arka planda bulunan Valeria Mena'nın hareketi izleyicilerin dikkatini çekti. Diğer yarışmacıların yanında duran Mena, önce kulağına dokundu, ardından parmağını ağzına götürdü.

KULAK KİRİNİ YEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜLER

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından bazı kullanıcılar genç modelin kulak kirini yediğini ileri sürdü. Kısa sürede çok sayıda yorum alan görüntüler, mizahi paylaşımlara da konu oldu.

KULAĞININ KANADIĞINI AÇIKLADI

Peru basınından Trome'nin haberine göre hakkındaki yorumların ardından açıklama yapan Mena, kulağının kanadığını fark ettiğini ve kanın elbisesine bulaşmasını önlemek için parmağını ağzına götürdüğünü belirtti.

YARIŞMADA İLK 30'A GİREMEDİ

Temmuz ayında Bolivya güzeli seçilen Valeria Mena, Miss Universe 2026 yarışmasında ilk 30 aday arasına giremedi. Yarışmadaki performansına yönelik eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt veren genç model, ülkesini en iyi şekilde temsil ettiğini savundu.

İŞLETME BÖLÜMÜNDEN DERECEYLE MEZUN OLDU

Bolivya'nın Oruro kentinde dünyaya gelen Mena, 2024 yılında işletme bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun oldu. Moda tasarımı ve tekstil alanında da eğitim alan genç model, mühendislik ve teknoloji projelerinin yönetimi üzerine lisansüstü eğitimini sürdürüyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi