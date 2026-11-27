ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, CHP'den AK Parti'ye geçişine ilişkin meclis toplantısında yöneltilen 'Vicdanınız rahat mı?' sorusuna, "Vicdanım çok rahat. Emin olun ben geceden sabaha bir karar vermedim. Önceliğimize siyaseti değil, bu şehrin yarınlarını, çözüm bekleyen ihtiyaçlarını koyduk" yanıtını verdi. Büyükşehir'in 2027 yılı bütçesi ise 62 milyar 500 milyon TL olarak kabul edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nın üçüncü birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi. Eskişehir'deki askeri helikopter kazasında şehit olan askerlerden ikisinin Antalya'da toprağa verilmesi nedeniyle ertelenen meclis toplantısında, şehitler için başsağlığı dilekleri iletildi. Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne Ramazan Demir'in asaleten atandığını belirterek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Siyasi parti grup sözcülerinin konuşmalarının ardından Özdemir, parti değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

'VİCDANINIZ RAHAT MI?'

Yeni Parti Grup Sözcüsü Gülen Ercan, Büşra Özdemir'e bir anne olarak seslenmek istediğini belirterek, "Siz de yıllarca bu mücadelelerin içinde olduğunuzu söylediniz. Ben o sözlere inandım. Benim gibi nice insan inandı. Bizler yeri geldi sizler için mücadele ettik. Çünkü sizinle aynı geleceği düşündüğümüze inandık. Tüm bu mücadelenin ardından bu ülkede her gün evlatlarının geleceğinden endişe eden anneler adına tek bir soru sormak istiyorum. Cevabı vicdanınızda vermeniz benim açımdan kafidir. Bugün sizden bir tek cevap bekliyorum. Vicdanınız rahat mı? Evlatlarımıza karşı vicdanınız rahat mı?" dedi.

'VİCDANIM ÇOK RAHAT'

Gülen Ercan'ın sorusuna yanıt veren Büşra Özdemir, "Vicdanım çok rahat. Emin olun ben geceden sabaha bir karar vermedim. 17 aydır bu görevi yerine getiriyorum. Bu görevim bir gün sonlandığında bana koltukta ne kadar güzel poz vermişsin diye sormayacaklar. Hangi siyasi söylemleri ürettin diye sormayacaklar. Bu işin mali ve cezai yükümlülüğü bu omuzlardaysa, bunun hesabını ben vereceksem bu şehrin yarınlarını düşünmek durumundaydım. Antalya'nın çok ciddi ihtiyaçları var, öncelikli ihtiyaçları var. Antalya'nın da arkadan bir desteğe, bir liderin onu itmesine ihtiyacı var. Çok düşündük ve biz önceliğimize siyaseti değil, bu şehrin yarınlarını, çözüm bekleyen ihtiyaçlarını koyduk" diye konuştu.

'ANTALYA BU ÜLKENİN VİTRİNİ'

Antalya'nın sıradan bir kent olmadığını belirten Özdemir, 30 milyon yerli ve yabancı misafiri ağırlayan, farklı milletlerden insanlara ev sahipliği yapan Antalya'nın, İstanbul'dan sonra Türkiye'nin dünyaya açılan ikinci kapısı olduğunu söyledi. Özdemir, "Antalya bu ülkenin vitrini. Sizler bana 11 Temmuz 2025'te bir görev verdiniz. Türkiye'de çok da yaşanmayan bir şekilde, mecliste ilk turda nitelikli çoğunlukla bir görev verdiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar aynı çatı altında mücadele ettiğim tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Saygı duyuyorum her birine. Ben siyasette nezaketimi hiçbir zaman kaybetmedim. Siyaset elbette vardır ama bizim öncelikli görevimiz bu şehre hizmet etmek" dedi.

'ÖNCELİĞİM ŞEHRİN GELECEĞİ'

Siyasi kariyerine ilişkin bir makam beklentisiyle hareket etmediğini belirten Özdemir, "Hangi makamda olacağım, bundan sonra nereye geleceğim düşüncesiyle hiçbir zaman hareket etmedim. Böyle düşünseydim bu zamana kadar farklı yaklaşımlarda da olurdum. Ama benim şu anki önceliğim bu şehrin geleceğini düşünmek. Çocuğumun yüzüne baktığımda bu şehrin yarınları için neler yaptığımı anlatabilmek, bu kentin ihtiyaçlarına cevap vermek. 20 yıldır siyasetin içerisindeyim, 12 yıldır yerel yönetim tecrübem var. 1,5 yıldır da Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde başkan vekili olarak görev yapıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizin öncelikli ihtiyaçlarına, değişen ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

CHP'DEN SİYASİ İRADE ELEŞTİRİSİ

CHP Grup Sözcüsü Erdal Yayıcı ise Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yeni bir siyasi döneme girdiğini belirterek, 31 Mart 2024'te Antalya halkının sandıkta ortaya koyduğu siyasi irade ile bugün oluşan yönetim anlayışı arasında önemli farklılık bulunduğunu söyledi. Yayıcı, "Bu değişim bizim tercihimiz değildir. Ancak ortaya çıkan yeni siyasi yapının gerektirdiği sorumlulukları yerine getireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi, kişilerin siyasi tercihleriyle yön değiştirecek bir parti değildir. Geçmiş dönemde kamuoyuna yansıyan rüşvet, irtikap, cinsel taciz ve kadınların istismarına ilişkin ağır iddialar, siyasi aidiyetlerin değişmesiyle ortadan kalkmaz. Bu iddiaların muhatapları kişisel ve siyasi sorumluluklarını da beraber taşımaktadır. Siyasi adres değiştirmek, geçmişe ilişkin sorumlulukları ortadan kaldırmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği hiç kimsenin kişisel eylemlerinin teminatı değildir. Bütün bu iddiaların masumiyet karinesi gözetilerek hukuk önünde aydınlatılmasını istiyoruz" dedi.

'DENETİMDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ'

CHP grubu olarak bundan sonraki süreçte muhalefet görevini kararlılıkla yerine getireceklerini belirten Yayıcı, "Muhalefet anlayışımız her şeye karşı çıkmak değildir. Yönetimin kararlarını sorgulamak, kamu kaynaklarını denetlemek, halkın çıkarlarını korumaktır. Belediyenin bütçesini, ihalelerini, imar kararlarını, şirketlerini ve hizmetlerini yakından takip edeceğiz. Geçmişte alınan kararları da bundan sonra alınacak kararları da aynı hukuk ve kamu yararı ölçüleri içerisinde değerlendireceğiz. Antalya'nın yararına kararları destekleyecek, kamu yararına aykırı kararların karşısında gerekçelerimizle duracağız. Yönetim değişmiş olabilir ancak Antalya halkına karşı sorumluluğumuz değişmemiştir. Siyasi nezaketimizi koruyacak ancak ilkelerimizden ve denetim sorumluluğumuzdan taviz vermeyeceğiz" diye konuştu.

MHP'DEN İMAR TALEBİ

MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli, imar planı tekliflerine ilişkin teknik değerlendirme raporlarının kamuoyuyla paylaşılmasını ve meclis gruplarına iletilmesini istedi. Senirli, teknik değerlendirme raporu bulunmayan imar planı tekliflerinde bundan sonra MHP grubu olarak oy kullanmayacaklarını açıkladı. Ada ve parsel bazlı parçacıl plan değişiklikleri yerine bütüncül planlama anlayışının benimsenmesi gerektiğini belirten Senirli, Antalya'nın yıllardır çözüm bekleyen Kırcami imar sorununun da günümüz koşullarına uygun, uygulanabilir ve kamusal alanların kamuya bedelsiz terkini sağlayacak şekilde yeniden planlanmasını istedi.

AK PARTİ'DEN DEMİR'E TEBRİK

AK Parti Grup Sözcüsü Bahattin Bayraktar da şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi. Şehit cenazeleri nedeniyle meclis toplantısının ertelenmesinde gösterilen hassasiyetten dolayı Özdemir'e ve meclis üyelerine teşekkür eden Bayraktar, genel sekreterliğe asaleten atanan Ramazan Demir'i tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINA DESTEK

Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş karşılaşmasında taraftara yönelik polis müdahalesine de değinen Büşra Özdemir, "Taraftarlarımıza yönelik orantısız polis müdahalesini kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Yaşanan olaylardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Filistin'de yıllardır büyük acılar yaşayan masum sivillerin, özellikle kadınların ve çocukların yanında olduğumuzu, Filistin halkının barış, özgürlük ve adalet mücadelesini desteklediğimizi tekrar ifade etmek istiyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Beşiktaş taraftarlarını sporun kardeşlik, barış ve dayanışma ruhuna gösterdikleri hassasiyetten dolayı kutluyorum. Beşiktaş camiasının ve tüm taraftarlarımızın yanında olduğumuzu ifade ediyor, takımımızı elde ettiği galibiyetten dolayı da tebrik ediyorum" dedi. Meclis toplantısında siyasi parti temsilcileri de Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahaleyi kınadı.

2027 BÜTÇESİ 62,5 MİLYAR TL

Meclis toplantısında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2027 Yılı Performans Programı ile 2027 mali yılı gelir-gider bütçesi ve izleyen iki yıla ilişkin bütçe tahminleri de görüşüldü. Büyükşehir Belediyesi'nin 2027 yılı bütçesi 62 milyar 500 milyon TL olarak kabul edildi. Toplantıda ayrıca ilçe belediyelerinin 2027 yılı gelir tarifeleri, bütçe tasarıları ve 2028-2029 yıllarına ilişkin bütçe tahminleri de ele alındı.

Haber: Mehmet ÇINAR - Kamera: Arda KIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı