Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ermenistan merkezli hava yolu şirketi Armenian Airlines, yükselen havacılık yakıtı maliyetleri nedeniyle faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Şirket, tüm uçuşlarını iptal ederek hava yolu işletme sertifikasını (AOC) yetkili makamlara iade etmek için harekete geçti.

Nefes gazetesinin yerel araştırmacı gazetecilik kuruluşu Hetq'e dayandırdığı habere göre şirket, sonbaharda yeniden uçuşlara başlama planından vazgeçti. İran'daki savaşın ardından küresel ölçekte yükselen akaryakıt fiyatlarının, şirketin operasyonlarını ekonomik açıdan sürdürülemez hale getirdiği belirtildi.

FİLO YENİLEME PLANI GERÇEKLEŞMEDİ

2021 yılında kurulan ve 2022'de hava yolu işletme sertifikası alan Armenian Airlines, Mart 2023'te ilk ticari uçuşunu gerçekleştirmişti. Şirket, 2022-2025 yılları arasında ağırlıklı olarak Ermenistan ile Rusya'nın çeşitli şehirleri arasında seferler düzenledi.

Yaşlanan Airbus A321 tipi uçaklardan oluşan filosunu yenilemek isteyen şirket, Nisan 2025'te tarifeli uçuşlarını durdurdu. Yenileme çalışmalarının ardından 2026 sonbaharında yeniden seferlere başlamayı planlayan şirketin bu hedefi, artan yakıt maliyetleri nedeniyle gerçekleşmedi.

SON UÇAĞI DA TÜRKİYE'YE GELDİ

Şirket, filosuna Boeing 737-800 tipi bir uçak katarak uçuş işletme sertifikasını yeniden aktif hale getirmişti. Bu kapsamda 12 Kasım'da Erivan'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine özel bir uçuş gerçekleştirildi.

Ancak alınan son kararla birlikte Boeing 737-800 tipi uçak da hizmet dışı bırakıldı. Şirketin ileriye dönük bütün uçuş planları iptal edilirken son uçağın da Türkiye'ye getirildiği bildirildi.

ŞİRKETİN İNTERNET SİTESİNE ERİŞİLEMİYOR

Faaliyetlerini sonlandırma kararının ardından Armenian Airlines'ın resmi internet sitesinin de erişime kapandığı görüldü. Şirket yönetiminden henüz kapsamlı bir kamuoyu açıklaması yapılmadı.

Armenian Airlines'ın piyasadan çekilmesinin ardından Ermenistan'da ana hava yolu taşıyıcısı konumunda Erivan merkezli FlyOne Armenia'nın faaliyetlerini sürdürmesi bekleniyor.

Öte yandan Armenian Airlines, 2020 yılında tasfiye edilen eski devlet hava yolu şirketinden bağımsız bir özel sektör girişimi olarak faaliyet gösteriyordu.