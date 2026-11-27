İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı ile avukatları katıldı. Duruşmada kimlik tespitinin ardından sanıkların savunmalarına geçildi.

"AMACIM KORKU VE PANİK OLUŞTURMAK DEĞİLDİ"

Duruşma Şaban Sevinç'in savunmasıyla başladı. Sevinç, "Ben 62 yaşındayım, 39 yıldır gazetecilik yapıyorum. Tek bir konu nedeniyle üç suçtan yargılanıyorum. Amacım asla korku ve panik oluşturmak değildi. Yaptığım iş, halkı yakından ilgilendiren fon soruşturmasını halk için açıklamaktı. Mustafa Balcı'nın paylaşımını üzerindeki yazılarla birlikte X hesabımdan paylaştım. Fotoğrafı ben üretmedim, fotoğraf hakkında herhangi bir suçlama yazmadım. Sadece 'Çok önemli bir fotoğraf' yazdım. Fotoğraf, ağustos ayından beri gazetelerde ve açık kaynaklarda yayımlanmıştı zaten" ifadelerini kullan.

"KAYNAKLARIMDAN ALDIĞIM BİLGİLERİ İDDİA OLARAK ANLATTIM"

YouTube hesabında siyasi kaynaklarından aldığı, 2-3 kez teyit ettiği bilgileri, yine de iddia olduğunu belirterek değerlendirdiğini söyleyen Sevinç, "Programımda, fon soruşturması kapsamında devletin de açıklama yapmaya çalıştığını anlattığım görülüyor. Eğer amacım birilerini karalamak ya da halkı yanıltıcı bilgiyi yaymak olsaydı, bakanların açıklamalarını halka anlatmaz ve bu açıklamaların ikna edici olduğunu söylemezdim. Programın amacı fon mağdurlarını, gündemi ve adaleti konuşmak. İddianamede, 'Senin yayının nedeniyle şunlar oldu' şeklinde bir şey de yok" ifadelerini kullandı.

"BİR KİŞİYLE AYNI FOTOĞRAFTA BULUNMAK SÜÇ DEĞİLDİR"

Hakkında Ömer Çelik'e iftira attığı suçlaması bulunduğunu belirten Sevinç, "Ben Çelik'i suç işlemekle suçlamıyorum. Bir kişiyle aynı fotoğrafta bulunmak suç değildir. Çelik'in fondan para kazandığını, mağdurların parasını aldığını söylemiyorum. Gazeteci olarak kamuoyuna yansıyan bilgileri ve detayları konuştum, tartıştım. Kaynaklarımdan aldığım bilgileri hep özellikle iddia olarak anlattım. Çelik'in fon tavsiyesi verdiği yönündeki sözümü de iddia olarak dile getiriyorum. Zaten Çelik'in bu iddiaya karşı açıklama yapması gerektiğini söylüyorum" dedi.

"GAZETECİLİK İLE KASITLI SUÇU BİRBİRİNDEN AYIRMANIZI TALEP EDİYORUM"

Siyasi bir kişi hakkında eleştirel bir yayın yapılmasının rahatsız edici bulunsa bile hakaret ya da suç olmadığını söyleyen Sevinç, "Kendisini 2002 yılından beri gazetecilik yaptığım için tanıyorum. Kendisi gerçekten saygı duyduğum biridir. Yayındaki amacım kamuoyunda bilinen iddialara cevap verilmesini sağlamaktır. Gazetecilik ile kasıtlı suçu birbirinden ayırmanızı talep ediyorum. Türkiye gündemine oturan bu fon konusunun gazeteciler tarafından konuşulması kadar normal bir şey yoktur" dedi.

Tutuklu sanık Mustafa Balcı savunmasında, "Sadece iki paylaşımım iddianamede yer alıyor. İddianamede yer alan Ömer Çelik'in Osman Arıkan'la olan fotoğrafını halka açık kaynaklardaki paylaşımından almıştım. Devamında Özgür Özel'in yaptığı açıklamayı yazdım. Herhangi bir suçlama iddianamede açık bir şekilde yoktur. Suçlama kastıyla hareket etmedim. Eğer bu kişi Osman Arıkan değilse HTS raporuyla ispatlanabilirdi ancak yapılmadı. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Suç işleme kastıyla hareket etmedim. Suç isnadı oluşmamıştır. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" ifadelerini kullandı.

Savcılık esasa ilişkin mütalaasında Şaban Sevinç'in "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan cezalandırılmasını, diğer suçlardan ise beraatini talep etti. Savcı mütalaasında, Mustafa Balcı'nın ise tüm suçlardan beraatini istedi.

Şaban Sevinç, mütalaaya karşı savunmasında, "Nasıl halkı yanıltıcı bilgiyi yaymışım? Yaptığım yayınla halkta nasıl bir korku ve panik oluşmuştur? İddianamede ve mütalaada suçun unsuru yok. Halkı yanıltıcı bilgiyi yaymadım. Biz gazeteciler olarak, yüz binlerce vatandaşın mağdur olduğu fon olayında siyasetçilerin ve Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı bilgileri dile getirdim. Suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararında, Mustafa Balcı'nın tüm suçlardan beraatine. Şaban Sevinç'in ise "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla birlikte tahliyesine hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, gazeteci Mustafa Balcı'nın "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "iftira" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 3 yıl 2 aydan 10 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şaban Sevinç için ise aynı suçları zincirleme şekilde işlediği iddiasıyla 3 yıl 11 aydan 18 yıl 11 aya kadar hapis cezası istendi. İddianamede, gazetecilerin Ömer Çelik'i fon soruşturması ve soruşturmada adı geçen kişilerle ilişkilendiren paylaşımlarının somut bilgi ve belgelerle desteklenmediği, soyut ve yanıltıcı nitelik taşıdığı belirtildi. Paylaşımların kamu görevlilerine ve devlet kurumlarına duyulan güveni zedeleyebileceği, soruşturmadan doğrudan etkilenen kişilerde mağduriyetlerinin giderilip giderilmeyeceğine ilişkin korku ve endişe oluşturabileceği aktarıldı. Ayrıca paylaşımların sosyal medyada başka kullanıcılar tarafından da yayılması nedeniyle kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya elverişli olduğu kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı