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Kenya'da eski Migori Valisi Zacharia Okoth Obado, yedi aylık hamile olan üniversite öğrencisi sevgilisi Sharon Otieno'nun öldürülmesi davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. BBC'nin haberine göre Yüksek Mahkeme cuma günü Obado'nun iki eski yardımcısına da hapis cezası verdi.

Karardan önce mahkemede beklenmedik bir an yaşandı: Otieno'nun annesi, hâkimden Obado'yu cezaevine göndermemesini istedi. Anne, Obado'nun hapse girmesinin ailede "bir ölüm daha" anlamına geleceğini söyledi ve kızının geride kalan üç çocuğunun onun desteğine ihtiyaç duyduğunu öne sürdü.

Hâkim Cecilia Githua ise ailenin durumunun, mahkemenin uygun cezayı verme sorumluluğunun önüne geçemeyeceğini belirtti. Githua, savcılığın idam talebini de Obado'nun hapis dışı bir ceza verilmesi isteğini de reddetti.

GAZETECİ HAREKET HALİNDEKİ ARAÇTAN ATLADI

26 yaşındaki Otieno, 3-4 Eylül 2018'de Kenya'nın güneybatısındaki Rongo kasabasında bir otelden gazeteci Barrack Oduor ile birlikte çıktıktan kısa süre sonra kaçırıldı. Genç kadın, valiyle ilişkisini anlatmak için gazeteciyle bağlantı kurmuştu.

Oduor, hareket halindeki araçtan atlayarak kaçmayı başardı; anlattıkları soruşturmanın en önemli ipucu oldu. Otieno'nun cesedi daha sonra Kodera Ormanı yakınlarında bulundu. Otopside, genç kadının boğulma ve çok sayıda bıçak yarasının yol açtığı kan kaybı nedeniyle öldüğü belirlendi.

CİNAYETİN PARASINI VALİ SAĞLAMIŞ

Soruşturma, Obado ile Otieno arasında "yakın bir ilişki" bulunduğunu ve valinin hamilelikten memnun olmadığını ortaya koydu. Mahkeme, Obado'nun doğmamış bebeğin biyolojik babası olduğunu da tespit etti.

Mahkemeye göre cinayetin nedenini ve parasını Obado sağladı. Eski özel asistanı Michael Oyamo cinayeti organize ettiği için 25 yıl, eski il kâtibi Caspal Ojwang' Obiero ise lojistik destek verip suçu gizlemeye yardım ettiği için 18 yıl hapis cezası aldı. Hâkim, cinayet sırasında Migori'de bulunmamasının Obado'yu sorumluluktan kurtarmadığını vurguladı.

AİLE DE KARARA İTİRAZ EDECEK

Obado ve diğer iki sanık, savcıların 42 tanık dinletip 81 delil sunduğu uzun davanın sonunda 23 Temmuz 2026'da cinayetten suçlu bulunmuştu. Hem Obado'nun hem de Otieno ailesinin avukatları karara itiraz edeceklerini açıkladı. Ailenin avukatı Antony Opondo, Kenya'nın Daily Nation gazetesine Obado'nun beraati için başvuracaklarını söyledi.

Mahkeme, ailenin talep ettiği tazminatı ise maddi kayıpların kanıtlanamadığı gerekçesiyle reddetti. Kenya'da bu düzeyde siyasetçilerin açık ceza davalarında yargılanması nadir görülüyor. İki dönem Migori valiliği yapan Obado, 2023'te Cumhurbaşkanı William Ruto'nun iktidar partisine katılmıştı. Cinayet, ülkede kadına yönelik şiddet tartışmasını da yeniden alevlendirmişti.

Kaynak: BBC