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ABD'deki tatil nedeniyle işlem hacimlerinin daralması ve teknoloji hisselerindeki satış baskısının hafiflemesi, altın fiyatlarını destekledi. Spot altın, cuma günü yüzde 3,1 yükselerek ons başına 3 bin 678 dolardan işlem gördü. ABD'de açıklanan yüksek enflasyon verilerinin ardından eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyelerine gerileyen değerli metal, haftanın son işlem gününde kayıplarının bir bölümünü telafi etti.

GRAM ALTIN 6 BİN LİRAYI AŞTI

Küresel piyasalardaki yükseliş yurt içi altın fiyatlarına da yansıdı. Öğleden sonra 6 bin lira sınırını aşan gram altın, 6 bin 6 liradan işlem gördü. İç piyasada altın fiyatları, ons altın ve dolar/TL kurundaki hareketlerin yanı sıra arz-talep dengesi ve fiziki altın primlerine bağlı olarak şekilleniyor.

FED'İN FAİZ ARTIRMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde büyümesi ve ekim ayında enflasyonun yükselmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarına devam edeceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Eylül ayında üç yıl aradan sonra ilk kez faiz artırımına giden Fed'in 8-9 Aralık tarihlerinde düzenlenecek toplantısında da faiz artırması bekleniyor. Vadeli işlem piyasalarında 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 100'e yaklaştı.

ÇİN'İN ALTIN İTHALATI ARTTI

Hong Kong İstatistik ve Sayım Dairesinin açıkladığı verilere göre, Çin'in Hong Kong üzerinden gerçekleştirdiği net altın ithalatı ekim ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 arttı. İthalat miktarı, nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

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