Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 3 yıl boyunca kendisini eve kapatarak zamanının büyük bölümünü bilgisayar ve cep telefonu başında geçiren Barış Özbay, bu kez askerlik hakkındaki açıklamalarıyla adından söz ettirdi.

DEPREMDE EVİNİ VE YAKINLARINI KAYBETMİŞTİ

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini ve yakınlarını kaybeden Barış Özbay, üniversite eğitimini yarıda bırakarak annesiyle yaşamını sürdürmeye başlamıştı. Daha önce yaptığı açıklamalarda kendisini eve kapatma sürecinin depremden önce başladığını belirten Özbay, üniversite yıllarında yaşadığı yalnızlıktan da söz etmişti. Yetkililerin girişimleriyle tedavi gören ve uzun bir aranın ardından dışarı çıkan Özbay, daha sonra yeniden zamanının büyük bölümünü evde geçirmeye başlamıştı. Sosyal medyada "ev gençlerinin lideri" olarak anılan Özbay, daha önce yaptığı açıklamalarda bu sıfatı kabul etmediğini belirtmişti.

"BÜYÜK İHTİMALLE ÇÜRÜK ÇIKARIM"

25 yaşındaki Barış Özbay, askerlikten muaf tutulmak için arkadaşının kendisine tedaviye gitmeyi önerdiğini ancak bunu istemediğini söyledi. Özbay, "Arkadaşım diyor, 'Gidelim tedaviye çürük çıksın' diye; ben ona da gitmek istemiyorum. Büyük ihtimalle çürük çıkarım da gitmek istemiyorum işte..." ifadelerini kullandı.

ASKERLİK TECİLİNİN BİTİP BİTMEDİĞİNİ BİLMİYOR

Askere gitmemek için geçmişte üniversiteden izin aldığını belirten Özbay, öğrencilik durumuna ve askerlik teciline ilişkin bilgisinin olmadığını söyledi. Özbay, "Askere gitmemek için üniversiteden izin almıştım; sonra kendimi eve kapattığımdan beri bilmiyorum. Şu an hani o izin bitti mi, bitmedi mi? Okulu da dondurmadım; okula halen şu anda kayıtlı mıyım, değil miyim bilmiyorum, çok da umurumda değil" dedi.

"DÜNYA İLE İLETİŞİMİM YOK"

Dış dünyayla ilgilenmediğini belirten Özbay, askerlik tecilinin sona ermesi halinde ne yapacağına ilişkin de konuştu. Özbay, "Vallahi hiçbir şey umurumda değil; dışarıya çıkmıyorum, dünya ile iletişimim yok. Dışarıda ne oluyor, ne bitiyor umurumda değil; askeri tecilim bittiğinde askerler gelip alsa bile ne yapacaklar ki alınca?" ifadelerini kullandı.

"EN KÖTÜ DÖVERLER BENİ, DAYAĞIMI YER OTURURUM"

Askere gitmesi halinde yalnızca bekleyeceğini söyleyen Barış Özbay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Askere gittiğimde de gider beklerim orada, sadece beklerim. Askere giderim ama beni hiçbir şeye zorlayamazlar; askerde eninde sonunda benim yapmak istediğim tek bir şey, sadece beklemek, başka bir şey değil. Ne yapacaklar, beni döverek mi yaptıracaklar? En kötü döverler beni, ben de dayağımı yer otururum."

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi