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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişinin evinde elleri ve ayaklarının bağlı şekilde ölü bulunmasıyla ilgili eşinin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

Alpaslan Mahallesi'nde Fedai K'nin (49) evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan eşi A.K. (52) ile B.K. (31) ve M.B'nin (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Denizli Adliyesi'ne getirildi.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler "tasarlayarak öldürmek" suçundan cezaevine gönderildi.

BOŞANMADIĞI İÇİN PLAN YAPTIKLARINI SÖYLEDİ

A.K'nin kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdüğü eşinin boşanmadığı için arkadaşlarını eve çağırıp öldürmek için plan yaptıklarını ve olayı gerçekleştirdiklerini söylediği belirtildi.

Öte yandan cinayet, saldırı sırasında adamın çığlık atması üzerine komşuların ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı.

Şüphelilerin olayın ardından suçlamaları kabul ettikleri, kadının ise olay sırasında bayılmış gibi davranarak yaşananlardan haberi olmadığını söylediği diğerlerinin ise uyuyormuş gibi yaptıkları belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin, Fedai K'nin mal varlığını paylaşmayı da planladıkları ileri sürüldü.

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI BULUNMUŞTU

Merkezefendi'de dün, Alpaslan Mahallesi 5559 Sokak'taki iki katlı bir apartmanda kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, ikinci kattaki evde Fedai K. elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulunmuş, 3 kişi gözaltına alınmıştı. Hazırlanan ön otopsi raporunda Fedai K'nin cesedinde darp izine rastlandığı ve boğulduğunun tespit edildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA