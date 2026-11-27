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Hikmet Çetin için Meclis'te düzenlenen devlet töreninde gergin anlar yaşandı. Törene katılan Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren bir vatandaş, koruma ekibinin hakaretiyle karşılaştı.

"KOMŞUNUZUN YÜZÜNE NASIL BAKABİLİYORSUNUZ?"

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na törende bir vatandaş tepki gösterdi. Vatandaş, Kılıçdaroğlu'na "Komşunuzun yüzüne nasıl bakabiliyorsunuz?" diye sordu.

KORUMALARDAN HAKARET

Vatandaşın sorusuna Kılıçdaroğlu'nun koruma ekibi yanıt verdi. Korumalardan biri vatandaşa "Terbiyesizlik yapma cenazede, şerefsiz" dedi. O anlar kameraya yansıdı. Kılıçdaroğlu'nun ise o anda yaşananlara bir tepki göstermemesi dikkat çekti.

SİYASETİN ZİRVESİ MECLİS'TE BULUŞTU

TBMM Şeref Kapısı önünde saat 11.00'de düzenlenen törene Çetin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekilleri Celal Adan ve Yusuf Beyazıt, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldı.

Törende eski TBMM başkanları Bülent Arınç, Cemil Çiçek ve Mehmet Ali Şahin, eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve Dilek İmamoğlu da yer aldı. Özgür Özel, tören boyunca Çetin'in eşi İnci Çetin'in yanında durdu.

"O, HERKESİN 'HİKMET ABİ'SİYDİ"

Törende Çetin'in özgeçmişi okundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Hikmet Çetin'in oğlu Arın Çetin de bir konuşma yaptı. Arın Çetin, acılarını paylaşan herkese ailesi adına teşekkür etti ve babasının taşıdığı bütün unvanların ötesinde pek çok insan için "Hikmet abi" olduğunu söyledi. Törene katılanlar, Çetin'in ailesine taziyelerini iletti.

DEVLET MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

24 Kasım'da İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybeden Çetin için dün Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde ilk tören düzenlenmişti. Çetin'in cenaze namazı, bugün Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazının ardından kılınacak. Çetin, namazın ardından Devlet Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

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