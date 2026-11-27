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İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda öldürülmüş halde bulunan 43 yaşındaki Eyüp Durnagöl ile 14 yaşındaki oğlunun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Durnagöl'ün ikinci eşi, bebeklerinin bakıcısı ve bakıcının erkek arkadaşı tutuklanırken, acılı aile cinayetin banka hesabındaki yüklü miktarda para ve kasadaki tapuları ele geçirmek amacıyla planlandığını öne sürdü.

BABA VE OĞLU ORMANLIK ALANDA ÖLÜ BULUNDU

Karaburun ilçesi Eski Mordoğan Mahallesi'nde gece saatlerinde sil*h sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ormanlık alanda yapılan incelemelerde Eyüp Durnagöl ile 14 yaşındaki oğlunun sil*hla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Baba ve oğlunun cenazeleri otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MİRAS İÇİN CİNAYET PLANI İDDİASI

Sabah'ın haberine göre, cinayetlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Durnagöl'ün 29 yaşındaki ikinci eşi Emel Durnagöl, bebeklerinin bakıcısı Nazlı Kurşun ve bakıcının erkek arkadaşı Hüseyin Kar tutuklandı. Çiftin 1,5 aylık bebeklerinin olduğu öğrenilirken, Emel Durnagöl'ün eşinin mal varlığını ele geçirmek amacıyla diğer iki şüpheliyle birlikte cinayeti planladığı iddia edildi.

BEBEK BAKICISI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Soruşturma kapsamında ifade veren bebek bakıcısı Nazlı Kurşun'un cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Kurşun'un, olayın ardından erkek arkadaşı Hüseyin Kar'ın suç aletini parçalayarak çöpe attığını söylediği belirtildi.

BARIŞMAK İÇİN 1 MİLYON 650 BİN LİRA İSTEMİŞ

Eyüp Durnagöl'ün ağabeyi Hüseyin Durnagöl, kardeşinin 3,5 yıllık evliliğinde sık sık sorun yaşadığını ve çiftin yaklaşık bir yıl ayrı kaldığını anlattı. Emel Durnagöl'ün geçen yıl yaşanan bir tartışmanın ardından barışmak için kardeşinden 650 bin liralık takı ve 1 milyon lira nakit para istediğini ileri sürdü.

BANKA HESABINDAKİ PARA VE KASADAKİ TAPULARA DİKKAT ÇEKTİ

Kardeşinin evliliğine başından beri karşı çıktıklarını belirten ağabey Durnagöl, Emel Durnagöl'ün daha önce eşinin işlettiği kahvehaneleri şikayet ederek kapattırdığını ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını öne sürdü.

Cinayetin maddi çıkar amacıyla planlandığını savunan ağabey, kardeşinin banka hesabında yüklü miktarda para bulunduğunu, kasasında ise taşınmazlarına ait tapuların olduğunu belirtti. Emel Durnagöl'ün bu mal varlığından haberdar olduktan sonra cinayeti planlamış olabileceğini iddia etti.

Cinayetlere ilişkin soruşturma sürüyor.