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Avustralya'da 2023 yılında hazırladığı zehirli mantarlı yemekle üç akrabasını öldüren Erin Patterson, cinayet mahkûmiyetinin bozulması ve cezaevinde ölmekten kurtulmak için son yasal hamlesini yaptı. 52 yaşındaki Patterson'ın ülkenin en yüksek yargı organı Yüksek Mahkeme'ye başvurduğu, BBC'nin haberinde aktarıldı.

Patterson'ın, Yüksek Mahkeme yargıçlarından hem mahkûmiyet kararını hem de aldığı cezayı yeniden incelemesini istediği belirtiliyor. Ancak mahkeme davaya bakmak zorunda değil; başvuruların yalnızca yüzde 10 kadarını kabul ediyor.

TEMYİZ MAHKEMESİ ŞARTLI TAHLİYE UMUDUNU SİLDİ

Victoria eyaletindeki Temyiz Mahkemesi'nin üç yargıcı geçen ay Patterson'ın itirazını reddetmiş, şartlı tahliye olasılığını da tamamen ortadan kaldırmıştı. Yargıçlar, suçların "olağanüstü soğukkanlı ve planlı" olduğunu ve "en güçlü şekilde kınanması" gerektiğini söylemişti.

Patterson geçen eylül ayında cezaya çarptırıldığında, ilk derece hâkimi cezaevinde karşılaşacağı ağır koşulları gerekçe göstererek 33 yıllık şartlı tahliyesiz bir süre belirlemişti. Temyiz yargıçları bu kapıyı da kapatarak Patterson'ın asla serbest bırakılmaması gerektiğine hükmetti. Yüksek Mahkeme'ye özel temyiz izni başvurusu için tanınan 28 günlük süre cuma günü doluyordu.

DANA WELLINGTON'A ÖLÜMCÜL MANTAR KOYDU

Geçen yıl büyük ilgiyle izlenen davada jüri, Patterson'ı kayınpederi Don Patterson, kayınvalidesi Gail Patterson ve Gail'in kız kardeşi Heather Wilkinson'ı öldürmekten suçlu bulmuştu. Patterson, Victoria'nın kırsalındaki evinde konuklarına, kendisinin bulup topladığı ve hazırladığı "ölüm meleği" mantarlarını içeren tek kişilik dana Wellington porsiyonları servis etmişti.

Heather'ın eşi, yerel bir papaz olan Ian Wilkinson da aynı yemeği yemiş ve Patterson bu nedenle cinayete teşebbüsten de suçlu bulunmuştu. Wilkinson haftalarca hastanede kaldıktan sonra kurtuldu, ancak zehirlenme nedeniyle sağlık sorunları sürüyor.

EŞİ SON ANDA YEMEĞE GELMEDİ

Patterson'ın ayrı yaşadığı eşi Simon Patterson'ın da yemeğe katılması bekleniyordu. Ancak Simon, kısmen eşinin yıllar boyunca kendisini defalarca zehirlemeye çalıştığına inandığı için son anda gelmekten vazgeçmişti.

Patterson, Temyiz Mahkemesi'nde mahkûmiyetinin yedi gerekçeyle hukuka aykırı olduğunu savunmuştu. Bunlar arasında jürinin, bir otel rezervasyonu karışıklığı nedeniyle savcılık ekibi, kilit bir polis tanığı ve basın mensuplarıyla aynı yerde kalması da vardı. Avukatları bu durumun "felaket" olduğunu ve yargılamanın bütünlüğünü zedelediğini öne sürmüş, ancak yargıçlar bütün itiraz gerekçelerini reddetmişti.

Kaynak: BBC