(ISPARTA) - Isparta'da yağlık gül üretimi yapan Onur Kozluca, fiyatlara tepki göstererek traktörle söktüğü gül bahçesinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Böyle giderse Isparta gülü diye bir şey kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Dünya gül yağı üretiminin yaklaşık yüzde 65'ini karşıladığı belirtilen Isparta'da gül üreticilerinin fiyatlara yönelik tepkisi sosyal medyaya yansıdı. Üretici Onur Kozluca, yağlık gül bahçesini traktöre bağlı pullukla söktüğü görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Kozluca, paylaşımında gül fiyatlarına ve tüccara tepki göstererek, "Protesto böyle olur. Tüccara bizim muhtaç olmadığımızı, onun bize ihtiyacı olduğunu, kozların bizim elimizde olduğunu yıllardır anlatamadık. Böyle giderse Isparta gülü diye bir şey kalmayacak" ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİLER FİYATA TEPKİLİ

Gülbirlik, bu yıl hasat başında gül çiçeği için kilogram başına 80 lira taban fiyat açıklamış, ekim ayında aldığı 15 liralık ek ödeme kararıyla fiyatı 95 liraya yükseltmişti. Isparta Ziraat Odası Başkanı Müstahattin Can Selçuk ise geçen yıl fiyatın 110 lira seviyesinde olduğunu belirterek taban fiyatın en az 130 lira olması gerektiğini savunmuştu.

Kaynak: ANKA