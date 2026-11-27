İtalya'da okullarda burka ve peçe yasağına onayGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İtalya'da okullarda burka ve yüzü tamamen örten peçe kullanımını yasaklayan düzenleme, Senatonun ardından Temsilciler Meclisinde de 112 ret oyuna karşılık 142 kabul oyuyla onaylandı. Düzenleme kapsamında yasağı ihlal edenlere bin euroya kadar para cezası uygulanması öngörülüyor. Yeterli düzeyde İtalyanca bilmeyen yabancı öğrencilere yüzde 30 kota getirilmesini de içeren düzenleme, muhalefetin tepkisine neden oldu.
- İtalya'da okullarda burka ve nikab kullanımını yasaklayan düzenleme Temsilciler Meclisinde 112 ret oyuna karşılık 142 kabul oyuyla onaylandı.
- Yasağı ihlal edenlere 200 ila bin euro arasında idari para cezası uygulanacak; ihlalin 18 yaşından küçük öğrencilerce yapılması halinde ceza ebeveynlere kesilecek.
- 2027-2028 eğitim öğretim yılından itibaren ilk, orta ve lise başlangıç sınıflarında yeterli İtalyanca bilmeyen yabancı öğrenci oranı yüzde 30 ile sınırlandırılacak.
İtalya'da okullarda burka ve yüzü örten peçe (nikab) kullanımını yasaklayan düzenleme parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde kabul edildi. Daha önce Senatonun onayından geçen düzenleme, Temsilciler Meclisinde 112 ret oyuna karşılık 142 kabul oyu aldı.
YASAĞI İHLAL EDENLERE BİN EUROYA KADAR CEZA
Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki hükümet tarafından hazırlanan düzenleme kapsamında öğrencilerin yüzlerinin tanınmasını engelleyecek kıyafetlerle okul faaliyetlerine katılması yasaklanıyor. Yasağı ihlal edenlere 200 ila bin euro arasında idari para cezası uygulanacak. İhlalin 18 yaşından küçük öğrenciler tarafından gerçekleştirilmesi halinde ceza ebeveynlere kesilecek. Sağlık ve eğitim faaliyetlerinden kaynaklanan belirli durumlar ise yasak kapsamında değerlendirilmeyecek.
YABANCI ÖĞRENCİLERE YÜZDE 30 KOTASI
Düzenleme yalnızca burka ve peçe yasağıyla sınırlı kalmayacak. 2027-2028 eğitim öğretim yılından itibaren ilk, orta ve lise düzeyindeki başlangıç sınıflarında yeterli düzeyde İtalyanca bilmeyen ve belirli kriterleri taşıyan yabancı öğrencilerin oranı yüzde 30 ile sınırlandırılacak.
EBEVEYNLERE İTALYANCA ÖĞRENME ZORUNLULUĞU
Çocuklarının eğitim sürecine uyumunu olumsuz etkileyen dil yetersizliği bulunan yabancı ebeveynlere de İtalyanca öğrenme zorunluluğu getirilecek. Belirlenen dil eğitimlerine katılmayan ebeveynlere 200 ila bin euro arasında para cezası uygulanabilecek.
MUHALEFETTEN PANKARTLI PROTESTO
Temsilciler Meclisindeki oylama sırasında muhalefet milletvekilleri, "Okulda hiç kimse yabancı değildir" yazılı pankartlar açarak düzenlemeyi protesto etti. Ana muhalefetteki Demokratik Parti lideri Elly Schlein, hükümetin yabancı öğrencilere kota getirmek yerine okulların fiziki koşullarını iyileştirmesi ve eğitim personeline yatırım yapması gerektiğini savundu.
MELONİ HÜKÜMETİ UYUMU GEREKÇE GÖSTERDİ
İtalya Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara ise düzenlemenin İtalyanca öğrenilmesi ve ortak kurallara uyulması yoluyla öğrencilerin topluma uyumunu güçlendireceğini savundu. Eğitim paketinde engelli öğrencilere yönelik desteklerin artırılması, siber zorbalıkla mücadele ve dijital ders kitaplarının fiyatlarının en az yüzde 50 düşürülmesi de yer aldı.
GÖZLER CUMHURBAŞKANI'NIN İMZASINDA
Parlamentonun her iki kanadından da onay alan düzenlemenin yasalaşma sürecinin Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın imzası ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla tamamlanması bekleniyor.