MAĞAZACILIK HABERLERİ

Mağazacılık - 1.11.2020

Şube binasında MÜSİAD üyelerine hitap eden Kaan, şöyle konuştu: "Mobilyacılar olarak küresel bir marka oluşturmanızı rica ediyoruz. Kendi markanızı üretin ama kapasite artırımıyla küresel bir marka ortaya koymanız gerekiyor. Yabancı bir firmanın 38,6 milyar dolar cirosu var. Kendisi mobilya üretmiyor, ürettiriyor. Maalesef mobilyacılarımız daha 8 milyar doları bulamadı. Bu marka tek başına 38,6 milyar dolar ciro yapıyor. Her tarafta üretiyor. Yani mağazacılık kısmında hepinizin ayrı ayrı mağazaları olabilir ama bir yabancı firma gelip Türkiye'de bu konuda bir pazarı alıyor mu? Siz yurt dışında gittiğiniz zaman Türk markası diye sizin mobilyanızı almıyorlar veya boykot yapıyorlar ama bir perakende mağazası açtığınız zaman daha başarılı olmanız mümkün değil mi? Bunları da düşünmeniz gerekiyor.