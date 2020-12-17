MAĞAZACILIK HABERLERİ

Mağazacılık - 17.12.2020
Evini ofise dönüştürdü, perde ihracatçısı oldu
Ürünlerinin, ihraç edildiği ülkelerde beğenildiğini söyleyen Denizci, şunları kaydetti: "Yıllardır ihracat yaparken maalesef iç piyasaya yönelik bir çalışma yapamadık. İç piyasada mağaza açma konusunda son zamanlarda 'Sizin ürünlerinizi nereden alabiliriz, yurt içinde bulamıyoruz' diye büyük bir talep vardı. Bize birtakım istekler ve sitemler oluştu. Biz de buna karşılık iç piyasaya da giriş yapma kararı aldık ve yurt dışına satmış olduğumuz ürünleri yurt içine sunmayı düşündük. Tekstil Pazarı adı altında ilk mağazamızı da açmış olduk. Mağazacılık sektöründe Türkiye geneline yayılmayı düşünüyoruz.
Mağazacılık - 17.12.2020
Migros, başarılı girişimlere kapılarını "Migros Up" ile açıyor
Duyurusu yapılan çalışma alanına uygun insan kaynakları uygulamalarından tedarik zinciri çözümlerine ve mağazacılık operasyonlarına kadar pek çok farklı alanda ürün veya hizmet sunan, ürün veya hizmeti kullanılabilir durumda olan, erken aşama teknoloji girişimlerinden, yatırım almış ve hızlı büyüme aşamasındaki girişimlere kadar, ölçeklenebilir iş modeline sahip ve fikir aşamasını tamamlamış tüm girişimlerin başvuruları değerlendirilecek.
Mağazacılık - 16.12.2020
Perakende Teknolojileri Konferansı'nda "Dijital güvenlik" ele alındı
10 oturumluk webinar serisinde sektörün çeşitli konuları ele alındı Başta teknoloji, yapı market, mobilya, ev geliştirme, kişisel bakım, kozmetik, takı-aksesuar, hobi, oyuncak-kırtasiye, optik ve büyük mağazacılık olmak üzere modern perakendenin farklı alt kategorilerindeki üyeleriyle, Türkiye genelinde yaklaşık 50 bin satış noktasında, 250 bin kişilik istihdamı ve 250 milyar liranın üstünde bir ciroyu temsil eden KMD tarafından düzenlenen 7'nci Perakende Teknolojileri Konferansı bu yıl her zamankinden farklı olarak dijitalleşen yeni formatıyla 10 oturumluk bir webinar serisi şeklinde katılımcılarıyla buluştu.
Mağazacılık - 4.12.2020
İlginç Covid-19 tedbiri...Cansız mankene taktıkları not güldürdü: "Maskeni tak Ehuuy"
Mağazacılık - 26.11.2020
Son dakika... "İyiliğe Dönüştür" projesiyle ile 176 tondan fazla tekstil atığı ekonomiye kazandırdı
Mağazacılık - 18.11.2020
7. Perakende Teknolojileri Konferansı
Çok kategorili mağazacılık alanında faaliyet gösterdiklerini aktaran Çamurdan, sadece kendilerine ait 550'nin üzerinde marka ile tüketiciye hizmet sunduklarını söyledi.
Mağazacılık - 12.11.2020
Son dakika haber... FLO'dan Edirneli çocuklara kışlık ayakkabı hediyesi
Türk Kızılay Edirne Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, FLO Mağazacılık Genel Müdürü Tahir Bayraksoy, Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Kadir Çakay, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ercan Aras Edirne'deki okulları ziyaret etti.
Mağazacılık - 5.11.2020
Son dakika haberleri... Dünya jimnastik şampiyonu Çolak: Hiçbir zaman bencil olmayın
Mağazacılık - 1.11.2020
Son dakika haberi... MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'dan mobilyacılara "birleşin" çağrısı
Şube binasında MÜSİAD üyelerine hitap eden Kaan, şöyle konuştu: "Mobilyacılar olarak küresel bir marka oluşturmanızı rica ediyoruz. Kendi markanızı üretin ama kapasite artırımıyla küresel bir marka ortaya koymanız gerekiyor. Yabancı bir firmanın 38,6 milyar dolar cirosu var. Kendisi mobilya üretmiyor, ürettiriyor. Maalesef mobilyacılarımız daha 8 milyar doları bulamadı. Bu marka tek başına 38,6 milyar dolar ciro yapıyor. Her tarafta üretiyor. Yani mağazacılık kısmında hepinizin ayrı ayrı mağazaları olabilir ama bir yabancı firma gelip Türkiye'de bu konuda bir pazarı alıyor mu? Siz yurt dışında gittiğiniz zaman Türk markası diye sizin mobilyanızı almıyorlar veya boykot yapıyorlar ama bir perakende mağazası açtığınız zaman daha başarılı olmanız mümkün değil mi? Bunları da düşünmeniz gerekiyor.
Mağazacılık - 27.10.2020
FLO'dan Adıyamanlı çocuklara kışlık ayakkabı ve mont hediyesi
Açıklamada görüşlerine yer verilen FLO Mağazacılık Yöneticisi Tahir Bayraksoy, markaların toplum için gerçekleştirdiği dayanışma çalışmalarının önemine işaret ederek, "FLO olarak, kurum değerlerimizin başında 'her şey insan için' geliyor ve bu değerimizden hareketle içinden çıktığımız bu toplumun çocuklarının her zaman yanındayız.
Mağazacılık - 23.10.2020
Boyner Express, kadın çalışanlarıyla lojistik sektörüne farklılık getirecek
Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu, "Boyner Express'te kadın sürücüler, kadın kuryeler ve depo çalışanlarıyla erkek işi olarak görülen lojistik ve teslimat işine yeni bir hizmet yaklaşımı ve yeni bir soluk getirmeyi hedefliyoruz.
Mağazacılık - 21.10.2020
Webrazzi Summit başladı
Pandeminin etkilerini inceleyen araştırmalara değinen Erişen, "Sektörden öncü kişilerle yapılan bir araştırmaya göre, katılımcılar perakendede ve mağazacılık tarafında en az yüzde 30'luk bir daralma öngörüsünde bulunduklarını paylaştılar.
Mağazacılık - 16.10.2020
Vatandaş, AVM yerine cadde mağazalarını tercih ediyor
Müşteri odaklı alıveriş anlayışıyla, alışveriş tecrübesini tüm süreçleriyle kaliteli ve keyifli hale getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Korkusuz "Perakende sektörünün pandemi sürecinden çok şey öğrendi. Artık müşterimizi daha iyi anlıyor, beklentilerini daha iyi analiz ediyoruz. Türkiye'de 62 milyon internet kullanıcısı, 54 milyon sosyal medya kullanıcısı var. Bu rakamları göz ardı etmek mümkün değil. Yeni nesil mağazacılık anlayışıyla son 2 yıl içinde sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başladık.
Mağazacılık - 13.10.2020
Erciyes Anadolu Holding 1262 kişiye istihdam sağladı
2020 yılında açılan 182 mağaza için 1262 personelin işe alımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Ertekin, şunları kaydetti: "Yapımı tamamlanan yeni tesislerimizle birlikte mobilyada en iyi ve en kaliteli hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Erciyes Anadolu Holding ve markaları olarak sahip olduğumuz vizyon, ürün gruplarımızda gerçekleştirdiğimiz yenilikler, mağazacılık ve üretim alanlarında yaptığımız yatırımlarla üst seviyelere taşıdığımız perakendecilik anlayışımız ve yeni büyüme hedeflerimizle mobilya sektörünün lider markaları olarak emin adımlarla ilerlemekteyiz.
Mağazacılık - 1.10.2020
7. Perakende Teknolojileri Konferansı 7 Ekim'de başlıyor
Konferansın online olarak gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan KMD Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, KMD'nin başta teknoloji, yapı market, mobilya, ev geliştirme, kişisel bakım, kozmetik, takı-aksesuar, hobi, oyuncak-kırtasiye, optik ve büyük mağazacılık olmak üzere modern perakendenin farklı alt kategorilerindeki öncü oyuncularını temsil ettiğini anımsattı.
Mağazacılık - 1.10.2020
Kale ve Geberit'ten güçlü iş birliği
Kale ve Geberit'den yapılan açıklamaya göre, müşterilerine ürünleri kişiselleştirme noktasında alternatif çözümler sunan Kale ve Geberit, yeni nesil perakendecilik anlayışı doğrultusunda iş birliğine imza attı. Perakende mağazacılık algısını yaptığı güçlü marka iş birlikleri ve yeni vizyonuyla geliştiren Kaleseramik ile sıhhi tesisat devi Geberit arasında yapılan iş birliği kapsamında, seçili Kale satış noktalarında yer alacak Geberit ürünleri müşterilerin farklı ürün ihtiyaçlarını karşılayacak.
Mağazacılık - 24.9.2020
FLO Turuncu Bağcık ile En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi alanında ödül aldı
"Çocuklar İçin Birlikte Adım Atalım" diyerek 2018 yılında Turuncu Bağcık projesini başlatan FLO Mağazacılık, The Hammers 2020 Ödül Töreni'nde En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi alanında ödüle layık görüldü.
Mağazacılık - 23.9.2020
Perakende sektörü pandeminin ilk günlerindeki bilinmezliği aştı
Boyner Büyük Mağazacılık Üst Yöneticisi (CEO) Eren Çamurdan, kontrollü normalleşme döneminde ciro kayıplarını telafi etmeye, bir yandan da yeni mağaza yatırımlarıyla salgına karşı moral kazanmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Geldiğimiz noktada hem bireyler hem şirketler olarak pandeminin...
Mağazacılık - 17.9.2020
Kale'nin Çanakkale Bayisi Özkorkmaz'ın yeni mağazası açıldı
Kaleseramik'in artan tüketici ihtiyaçlarına tek çatı altında çözüm sunma hedefiyle oluşturduğu yeni mağazacılık konseptine sahip Özkorkmaz Yapı'nın yeni mağazası, toplamda 1.
Mağazacılık - 15.9.2020
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın duty free işletmesi Dufry'nin
Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın ise 12'nci büyük havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın (İSG), terminal binası içinde yer alan toplam 3 bin 900 metrekare duty free (gümrüksüz mağazacılık) alanını 2032 yılına kadar İsviçre merkezli Dufry işletecek.
Mağazacılık - 15.9.2020
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın Duty Free işletmesi Dufry'nin
Mağazacılık - 15.9.2020
Ramsey'in Ankara Next Level mağazası yenilendi
Müşteri deneyimini ön plana çıkaran mimarisi ve yeni nesil mağazacılık anlayışıyla tasarlanan mağaza, üst düzey hijyen tedbirleriyle hizmete açıldı.
Mağazacılık - 14.9.2020
Boyner ile Lee Cooper'dan doğa dostu iş birliği
Gaz emisyonu ise yüzde 30 azaldı. Başka bir ifade ile 264 bin litre su tasarrufu yapılırken, karbondioksit salınımında 33 bin 400 kilogram azalma sağlandı. Koleksiyonda yer alan tişörtler ise organik pamuktan üretildi. "Sürdürülebilir moda alanını genişleten projelere imza atmaya devam edeceğiz" Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Üst Yöneticisi (CEO) Eren Çamurdan, moda dünyasının dinamiklerinin doğa, çevre ve sürdürülebilirlik odaklı bir şekilde değiştiğini belirtti.