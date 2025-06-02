Bakanlığın piyasadan toplatma kararı aldığı kıyafet için ebebek para iadesi yapacak

Ticaret Bakanlığı, Hello Baby marka çıtçıtlı zıbın ürününü boğulma riski taşıdığı gerekçesiyle güvensiz ilan etti. Ebebek, ürünü satın alanlara kullanılmış olsa bile 30 gün içinde para iadesi yapılacağını duyurdu.

BOĞULMA RİSKİ TAŞIYAN ÇITÇITLAR TESPİT EDİLDİ

Geri çağırma kararına neden olan ürün, Hello Baby marka çıtçıtlı zıbın 2'li kısa kol body (kız modeli) olarak açıklandı. Beyaz ve turuncu baskılı modellerdeki çıtçıtların kolayca koparak küçük parça silindirine girdiği ve bu parçaların boğulma riski oluşturduğu bildirildi.

Söz konusu ürünün, 3 ay ile 3 yaş arasındaki tüm beden grupları için tehlike arz ettiği vurgulandı. TSE standartlarına uygun yapılmayan bağlantılar, "Çocuk Giysilerinde Güvenlik - Mekanik Güvenlik" testlerinden geçemedi.

RESMİ KARAR: SATIŞI YASAKLANDI, ÜRÜN TOPLATILACAK

Ticaret Bakanlığı'nın 2025060002 numaralı bildirimi, 2 Haziran 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaşıldı. Bildirime göre, ilgili ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.

EBEBEK'TEN GERİ ÇAĞIRMA AÇIKLAMASI: KULLANILMIŞ ÜRÜN BİLE İADE EDİLEBİLECEK

Ebebek tarafından yapılan resmi açıklamada, müşteri sağlığının öncelikli olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Hello Baby çıtçıtlı zıbın 2'li kısa kol body kız bebek ürünü, Ticaret Bakanlığı'nın güvenlik testlerinden geçememiştir. Ürün, 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'na aykırı şekilde piyasaya arz edilmiştir. Kullanılmış dahi olsa, tüm ebeveynlerimizden ürünü en yakın Ebebek mağazasına geri getirmelerini rica ediyoruz."

Geri getirilen ürünler için, perakende satış değeri kadar ücret iadesi yapılacağı duyuruldu. Ebeveynler dilerlerse bu iadeyi hediye çeki olarak da alabilecek.

İADE SÜRECİ İÇİN 30 GÜN SÜRE

Ebebek, ürünü satın almış olan müşterilerden, 30 gün içerisinde mağazalara başvurmalarını istiyor. Geri çağırma kapsamında, ürün kullanılmış olsa bile iade kabul edilecek. Müşteri hizmetleri ise 7 gün 15 saat boyunca (09:00–00:00) hizmet vermeye devam ediyor.

?? Müşteri Hizmetleri İletişim:

?? +90 (216) 325 11 11

?? Haftanın her günü, 09:00–00:00 saatleri arasında