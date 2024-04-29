Koton Mağazacılık Tekstil halka arz kaç lot verir? Sorusu, gerçekleştirilecek olan halka arzın talep toplanmaya başlaması ile birçok kişi tarafından araştırılıyor. Koton Mağazacılık Tekstil halka arzına katılacak olan yatırımcılar, talep toplama tarihlerini internet üzerinde araştırıyor Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan onaylamasının ardından detaylar merak edildi. Peki, Koton Mağazacılık Tekstil halka arz kaç lot verir? Koton Mağazacılık Tekstil halka arz kaç lot dağıtılacak?

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

- Sermaye Artırımı : 34.150.000 Lot

- Ortak Satışı : 94.350.000 Lot (Nemo Apparel B.V.)

- Ortak Satışı : 4.050.000 Lot (Yılmaz Yılmaz)

- Ortak Satışı : 4.050.000 Lot (Şükrye Gülden Yılmaz)

KOTON HALKA ARZA AÇILDI MI?

Koton halka arz tarihi henüz belli olmadı.

KOTON ŞİRKETİ KİME AİT?

Koton, yaklaşık 8.500'den fazla çalışanı ve 275'i Türkiye'de 159'u yurt dışında olmak üzere toplam 434 mağaza ile 28 ülkede bulunan ve merkezi İstanbul olan mağazalar zinciridir. Hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren Koton, 1988 yılında İstanbul'da Yılmaz Yılmaz ve Gülden Yılmaz çifti tarafından kuruldu. Asıl meslekleri subay ve öğretmen olan Yılmaz çifti ihraç fazlası ürünleri satmak amacıyla ufak bir dükkân ile ticarete atıldı. Çift, dükkânın büyük ilgi görmesi üzerine mesleklerinden ayrılarak tamamen mağazacılık ve tekstil ile uğraşmaya başladı. 1995 yılında kendi üretimini yapmaya başlayan Koton, ilk yurt dışı mağazasını 1996 yılında Almanya'nın Münih şehrinde açtı. 2015 yılı Aralık ayı itibari 434 mağazası bulunan Koton, Rusya, Almanya başta olmak üzere 28 ülkede mağazalarının 159'u yurt dışında bulunmaktadır.