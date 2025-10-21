Agrotech, Sultanbeyli'de İkinci Mağazasını Açıyor

Agrotech Yüksek Teknoloji AŞ (AGROT), Agross Mağazacılık AŞ aracılığıyla Sultanbeyli'de ikinci mağazasını hizmete alacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bağlı ortaklığı Agross Mağazacılık ile perakende sektöründeki büyümesini sürdüren Agrotech, İstanbul Sultanbeyli'de açacağı ikinci mağazayla "Cash & Carry" konseptindeki ağını genişletmeyi hedefliyor.

İlk mağazasını 24 Mayıs'ta Beylikdüzü'nde açan şirket, yaklaşık 7 bin ürün çeşidi ve 2 bin 600 metrekare net satış alanıyla hem profesyonel işletmelere hem de bireysel tüketicilere hizmet veriyor.

Agrotech'in ikinci şubesi, yönetim kurulu kararı doğrultusunda Sultanbeyli'de faaliyete geçecek. Toplam 2 bin 35 metrekarelik alanda kasım ayında açılması planlanan Sultanbeyli mağazası, Agross'un Anadolu Yakası'ndaki ilk şubesi olma özelliğini taşıyacak.

Tarım ve teknolojiyi bir araya getiren stratejik vizyonuyla üretim gücünü destekleyen Agrotech, Agross markasıyla modern, sürdürülebilir ve verimli mağazacılık modelini Türkiye'nin geneline taşımayı amaçlıyor. Bu doğrultuda yıl sonuna kadar iki mağaza açmayı planlayan şirket, 2026 yılı sonuna kadar da 10 mağazaya ulaşmayı hedefliyor.

"Güçlü bir güven zinciri oluşturmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Agross yöneticisi Ürfet Naçar, bir mağaza zinciri kurmanın yanı sıra üreticiden tüketiciye uzanan güçlü bir güven zinciri oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Naçar, "Türkiye'nin dört bir yanındaki yerli üreticilerimizin ürünlerini en doğru şekilde tüketiciyle buluşturmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Agross yöneticisi Ünsal Çetinkaya da Beylikdüzü'ndeki mağazalarına, açılıştan itibaren kısa süre içinde yoğun ilgi gösterildiğini aktardı.

Bu durumun, doğru bir konseptte ilerlediklerini gösterdiğini vurgulayan Çetinkaya, "Sultanbeyli mağazamızla Anadolu Yakası'nda güçlü bir varlık göstereceğiz. Hedefimiz, hem toptan hem bireysel alışverişte müşterilerimize geniş ürün çeşitliliğini, uygun fiyatı ve kaliteli hizmeti sunmak." ifadelerini kullandı.