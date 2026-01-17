İzmir'deki 11 zincir marketten uygun fiyatlı mağaza projesi

İzmir'de faaliyet gösteren 11 zincir market, geniş ürün yelpazesini uygun fiyatlarla tüketiciye sunmak amacıyla "Tanzim Gross Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi" adıyla yeni bir oluşum başlattı.

Gaziemir ilçesindeki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kırbaş, kentte faaliyet gösteren 11 zincir marketin bir araya gelerek yeni bir oluşumu hayata geçirdiğini söyledi.

Kırbaş, oluşumun hayırlı olmasını dileyerek, "Tanzim Gross Market olarak Ege Bölgesi'nde müşterilerimize en geniş ürün yelpazesini en uygun fiyatla sunmayı ve ulaşılabilir mağaza açmayı hedefliyoruz." dedi.

İlk şubenin şubat ayında Menderes ilçesinde açılacağı bilgisini veren Kırbaş, şunları kaydetti:

"Bu oluşumun İzmir'in ticaretine yeni soluk getireceğine inanıyoruz. Tedarikçilerimizle güçlü iş ortaklığı kurmayı, İzmir'in ekonomisine katkı sunmayı ve aynı zamanda yerel üreticiye de yardımcı olmayı hedefliyoruz. Tedarikçilerimizle güvenli bir partner olmayı, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Biz ortaklarımızla birlikte İzmir'in ticaretini daha da ileriye götüreceğimize inanıyoruz."

Kırbaş, proje kapsamında İzmir'de 5, Ege ve Marmara bölgelerinde toplam 10 şube açmayı, ilerleyen süreçte ülke genelinde yaygınlaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.