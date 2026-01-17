Haberler

İzmir'deki 11 zincir marketten uygun fiyatlı mağaza projesi

İzmir'deki 11 zincir marketten uygun fiyatlı mağaza projesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de faaliyet gösteren 11 zincir market, Tanzim Gross Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi adıyla yeni bir oluşum başlattı. Ege Bölgesi'nde uygun fiyatlarla geniş ürün yelpazesi sunmayı hedefleyen projenin ilk şubesi Menderes'te açılacak.

İzmir'de faaliyet gösteren 11 zincir market, geniş ürün yelpazesini uygun fiyatlarla tüketiciye sunmak amacıyla "Tanzim Gross Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi" adıyla yeni bir oluşum başlattı.

Gaziemir ilçesindeki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kırbaş, kentte faaliyet gösteren 11 zincir marketin bir araya gelerek yeni bir oluşumu hayata geçirdiğini söyledi.

Kırbaş, oluşumun hayırlı olmasını dileyerek, "Tanzim Gross Market olarak Ege Bölgesi'nde müşterilerimize en geniş ürün yelpazesini en uygun fiyatla sunmayı ve ulaşılabilir mağaza açmayı hedefliyoruz." dedi.

İlk şubenin şubat ayında Menderes ilçesinde açılacağı bilgisini veren Kırbaş, şunları kaydetti:

"Bu oluşumun İzmir'in ticaretine yeni soluk getireceğine inanıyoruz. Tedarikçilerimizle güçlü iş ortaklığı kurmayı, İzmir'in ekonomisine katkı sunmayı ve aynı zamanda yerel üreticiye de yardımcı olmayı hedefliyoruz. Tedarikçilerimizle güvenli bir partner olmayı, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Biz ortaklarımızla birlikte İzmir'in ticaretini daha da ileriye götüreceğimize inanıyoruz."

Kırbaş, proje kapsamında İzmir'de 5, Ege ve Marmara bölgelerinde toplam 10 şube açmayı, ilerleyen süreçte ülke genelinde yaygınlaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Ekonomi
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
Suriye ordusu hedeflediği 3 yeri aldı, stratejik öneme sahip kente doğru ilerliyor

Suriye ordusu 3 yeri aldı, stratejik öneme sahip kente doğru ilerliyor
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı! Meydanlarda halay çekiliyor

Haberi alan kendini meydanlara attı! Büyük coşku var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

Beyaz Saray isimleri tek tek ilan etti! Hakan Fidan'a kritik görev
Tan Sağtürk görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla görevden alındı
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir