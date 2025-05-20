Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık

Bir vatandaşın ünlü bir giyim mağazasında yaşadığı alışveriş deneyimi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Vatandaş, kıyafet baktığı sırada fark ettiği fiyat etiketi oyununu "Resmen dolandırıcılık" diyerek paylaştı.

İddiaya göre; üründe önce 299 TL olan fiyat, indirim uygulanmış gibi gösterilip üzerine 999 TL'lik yeni bir etiket yapıştırıldı. Yani "indirimli" diye sunulan ürün, aslında daha yüksek bir fiyata satılmaya çalışıldı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan fotoğraf ve şikayet üzerine çok sayıda kullanıcı benzer durumları yaşadıklarını belirtti. Tüketiciler, bu tür etiket oyunlarının yanıltıcı olduğunu ve "sahte indirim" adı altında fiyatların şişirildiğini savundu.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, bu tür uygulamaların Tüketici Kanunu'na aykırı olabileceğini belirterek mağdur olan vatandaşların Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurmaları gerektiğini vurguluyor. Etiketlerdeki önceki ve güncel fiyatlar arasında tutarsızlık varsa, firma hakkında yasal işlem başlatılabiliyor.

İşte tartışma yaratan o fiyat etiketi;