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14 yıllık şirket tarih oluyor! Türkiye'nin dev zincir marketine katıldı

14 yıllık şirket tarih oluyor! Türkiye'nin dev zincir marketine katıldı
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Şok Marketler'in yüzde 100 bağlı ortaklığı UCZ Mağazacılık'ı devralarak gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay çıktı. Birleşmenin tamamlanmasıyla 2012'den bu yana faaliyette olan UCZ Mağazacılık'ın tüm aktif ve pasifleri Şok Marketler'e devredilecek, şirketin tüzel kişiliği ise sona erecek.

Şok Marketler'in yüzde 100 bağlı ortaklığı UCZ Mağazacılık Ticaret AŞ ile gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme sürecinde önemli bir aşama geride kaldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), birleşme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metnine onay verdi.

Şirket daha önce aldığı kararla, yüzde 100 bağlı ortaklığı UCZ Mağazacılık'ı tüm aktif ve pasifleriyle birlikte kül halinde devralarak kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemini gerçekleştireceğini açıklamıştı.

SPK'DAN BİRLEŞMEYE ONAY

SPK, Şok Marketler'in sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının tamamına sahip olduğu UCZ Mağazacılık Ticaret AŞ'yi devralmasına yönelik hazırlanan duyuru metnini uygun buldu.

Gerçekleştirilecek birleşme kapsamında 2012'den bu yana faaliyette olan UCZ Mağazacılık'ın tüm aktif ve pasifleri Şok Marketler'e devredilecek. İşlem sonucunda UCZ Mağazacılık'ın tüzel kişiliği sona erecek.

Kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilecek birleşme nedeniyle Şok Marketler'in ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olmayacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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