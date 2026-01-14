Haberler

Lüks mağazacılık devi iflas bayrağını çekti

Lüks mağazacılık devi iflas bayrağını çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küresel lüks mağazacılığın önemli oyuncularından Saks Global, pandemi sonrası derinleşen finansman baskısı ve artan borç yükü nedeniyle ABD'de iflas koruması başvurusunda bulundu. Alacaklılar arasında 136 milyon dolarla Chanel ve Gucci'nin sahibi Kering de yer alıyor.

  • Saks Global, ABD'de iflas koruması için başvuruda bulundu.
  • Saks Global, 1 milyar dolar ile 10 milyar dolar arasında varlık ve borç beyan etti.
  • Saks Global'in alacaklıları arasında Chanel ve Gucci'nin sahibi Kering'in yaklaşık 136 milyon dolar, LVMH'nin ise 26 milyon dolar alacağı bulunuyor.

Lüks mağazacılık devi Saks Global, ABD'de iflas koruması için başvuruda bulundu. Pandemi döneminden bu yana perakende sektöründeki en büyük iflas süreçlerinden biri olarak değerlendirilen başvuru kapsamında şirketin, mağaza faaliyetlerini sürdürebilmek için alacaklılarla yeni bir finansman paketi üzerinde çalıştığı bildirildi.

BAŞVURU EVRAKLARI MAHKEMEYE SUNULDU

Mahkeme kayıtlarına göre Saks Fifth Avenue'nun ana şirketi konumundaki Saks Global, 1 milyar dolar ile 10 milyar dolar arasında varlık ve borç beyan etti. Başvuru evrakları, Teksas eyaletindeki Houston ABD İflas Mahkemesi'ne sunuldu.

500 MİLYON DOLARLIK EK FİNANSMAN GÜNDEMDE

Şirketin planladığı finansman paketinin toplam büyüklüğünün 1,75 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Bu çerçevede yatırımcı grubundan 1 milyar dolarlık acil kaynak sağlanması, bankalar aracılığıyla 250 milyon dolarlık varlık teminatlı krediye erişilmesi ve iflas korumasından çıkışın ardından 500 milyon dolarlık ek finansman kullanılması öngörülüyor.

ALACAKLILAR KAPIYA DAYANDI

Mahkeme belgelerinde alacaklılar arasında Chanel ve Gucci'nin sahibi Kering'in yaklaşık 136 milyon dolar, LVMH'nin ise 26 milyon dolar alacağı bulunduğu yer aldı. Saks Global, toplam alacaklı sayısının 10 bin ile 25 bin arasında olduğunu tahmin ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
ABD'den İran'a müdahale sinyali gibi hamle! Adresler içinde Türkiye de var

ABD operasyon için ilk sinyali verdi! Listede Türkiye de var
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni dönem yarın resmen başlıyor
Yeni detaylar! Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler

Yeni detaylar! Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın Küre'de ilginç anlar! DiCaprio'nun annesini tanıştırma girişimi boşa düştü

Hollywood yıldızının annesini tanıştırma girişimi boşa düştü: Annem...
Şikayet üzerine şikayet geldi, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı

Fenomen polis resmen akıllanmıyor! Bu açılan kaçıncı soruşturma?
Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor

Dünyaca ünlü oyuncudan Türk dizisi itirafı
Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı

Düğünü kana bulayan yorgun merminin sahibinin kimliği şoke etti
Altın Küre'de ilginç anlar! DiCaprio'nun annesini tanıştırma girişimi boşa düştü

Hollywood yıldızının annesini tanıştırma girişimi boşa düştü: Annem...
Duyunca 'Yok artık' diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip

Duyunca "Yok artık" diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip
İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak