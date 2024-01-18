Denizli OSB Ligi Yükselme A Grubunda Şampiyon Belli Oldu

DENİZLİ (İHA) – Denizli Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müdürlüğü tarafından düzenlenen Denizli OSB Ligi Yükselme A Grubunda düğüm çözüldü.

Denizli OSB Spor Tesisleri'nde düzenlenen Denizli OSB Ligi Yükselme A Grubu grup maçları tamamlandı. Son haftaya kadar şampiyonun belli olmadığı grupta 15 Ocak 2024 tarihinde Doğan Ambalaj ve Veritas Tekstil takımlarının yaptığı son maç ile taşlar yerine oturmuş oldu.

Seyir zevkinin hat safhada yaşandığı, bol gollü geçen maçta Doğan Ambalaj 7 – 5'lik skorla galip gelmeyi başardı. Doğan Ambalaj'ın aldığı zaferle birlikte maçları ilk üç sırada bitiren takımlar sırasıyla; Altınbaşak Tekstil, Doğan Ambalaj ve Chakra Mağazacılık oldu. Bu üç takım da turnuvayı 13 puanla tamamladı.

Denizli OSB Futbol Yönetmeliği'nin 14. Kuralı sonucunda 3'lü averaj uygulaması yapıldı. Kendi aralarındaki maçların sonuçlarına göre sıralama da belli oldu. Yapılan üçlü averaj sonucunda Süper Lig'e çıkmayı garantileyen ilk takım Altınbaşak Tekstil oldu.

"Başarımızın tesadüf olmadığını kanıtlayacağız"

Altınbaşak Tekstil Takım Yöneticisi Abdülbaki Şenyüksel; "Biz yıllardır Denizli OSB Müdürlüğü'nün yaptığı aktivitelere katılıyoruz. Firma çalışanlarımız için sosyal aktivitelerin çok önemli olduğunun farkındayız. Alınan grup şampiyonluğu için bu daha ilk aşama. Bizim gözümüz daha yükseklerde. Bu yılın yükselme şampiyonu olmak ikinci hedefimiz. Seneye yapılacak olan Süper Kupayı alarak bu başarımızın tesadüfi olmadığını herkese kanıtlamış olacağız. Bu vesileyle turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.

A grubunda ikili play-off oynayacak olan takımlar şu şekilde:

A2 Doğan Ambalaj

A3 Chakra Mağazacılık

A4 Veritas Tekstil

A5 Tosunoğlu Tekstil

B grubunun maçlarını tamamlanması sonucunda rakipleri de belli olacak. Gruplarını 2. ve 3. bitiren takımlar çapraz eşleşme ile maç yapacak ve kazanan 2 takım Süper Lig'e çıkacak. Sıralamada 4. ve 5. olan takımlar çapraz eşleme ile maçlarını yapacaklar ve kazanan takımlar son bir müsabaka yapacak. Bunun sonucunda Süper Lig'e çıkacak olan 5. takımı belirleyecekler.

Yükselme A Grubu maçlarının tamamlanmasının ardından son durum şu şekilde:

A Grubu

Altınbaşak Tekstil

Doğan Ambalaj

Chakra Mağazacılık

Veritas Tekstil

Tosunoğlu Tekstil

Rateks Tekstil

OSB İtfaiye Müdürlüğü

Tan Tekstil Boya - DENİZLİ