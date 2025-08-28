Sakarya Büro Müdürü İhsan Ataseven, Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Türkiye Gazetesi Abone Hizmetleri'nde görevli Sakarya Büro Müdürü İhsan Ataseven (59), kalp krizi geçirerek vefat etti. Uzun yıllar İhlas Mağazacılık'ta çalışmış olan Ataseven'in cenazesi Kaynarca'da düzenlendi.

SAKARYA (İHA) – Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Türkiye Gazetesi Abone Hizmetleri'nde görevli Sakarya Büro Müdürü İhsan Ataseven (59) son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun yıllar İhlas Mağazacılık bünyesinde çalışan, İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Abone Hizmetleri'nde görevli Sakarya Büro Müdürü İhsan Ataseven (59), kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Evli ve bir kız çocuğu babası olan Ataseven'in vefatı büyük üzüntüye sebep oldu.

Sakarya'da tanınan ve sevilen isimlerinden olan Ataseven'in cenazesi Kaynarca ilçesi Ziahmetler Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi ve İstanbul İslami İlimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ramazan Ayvallı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Ziahmetler Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye; ailesi, yakınları ve çok sayıda tanıdığı katıldı. - SAKARYA

