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Sarar Grevi 21. Gününde: Sendika Hakkını Arıyor

Sarar Grevi 21. Gününde: Sendika Hakkını Arıyor
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Sarar Büyük Mağazacılık ile Öz Büro İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesinde anlaşılamaması nedeniyle devam eden grev 21 gününe girdi. Sendika, iş verenin olumsuz tutumu yüzünden sürecin uzadığını belirtiyor.

(ANKARA) - Sarar Büyük Mağazacılık Ticaret A.Ş ile HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Öz Büro İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlatılan grev 21'inci gününde devam ediyor. Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, "Temsilcimizi işten atarak, arkadaşlarımıza baskı yaparak ve üye sayımızı azaltmaya çalışarak grevi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Biz yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Çok kararlıyız. Hakkımızı ve emeğimizin karşılığını istiyoruz" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı yetkili Öz Büro İş Sendikası, Sarar ile toplu iş sözleşmesi imzalanamaması nedeniyle başlayan grevde 21'inci güne girildi. Öz Büro İş Sendikası üyeleri, Ankara'da Armada AVM içerisinde bulunan Sarar mağazına giderek "Bu iş yerinde grev vardır" yazılı pankart astı. Sendika üyeleri mağaza önünde halay çekip, alkış tuttu.

Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün Sarar grevimizin 21'inci günü. Haklarımızın bilinciyle ve büyük bir direnişle 21 gündür grevimiz devam ediyor. Biz toplu iş sözleşmesinin bir an önce imzalanmasını istiyoruz. Bu konuda iş verenin negatif tavrı grevin uzamasına neden oluyor. Biz kendilerinden toplu sözleşmenin imzalanması için bir adım beklerken, yanlış yapmaya devam ediyorlar. Çok net söylüyorum, hukuku ve yasayı çiğniyorlar. Grevi yok sayıyorlar. Bunlardan bir sonuç çıkmaz. Sendikamız ilgili kuruluşlara gerekli başvuruyu yaptı. Aslında olayın iş verenle sendika arasında görüşülerek çözülmesi gerekir. Temsilcimizi işten atarak, arkadaşlarımıza baskı yaparak ve üye sayımızı azaltmaya çalışarak grevi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Biz yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Çok kararlıyız. Hakkımızı ve emeğimizin karşılığını istiyoruz. Türkiye'nin ekonomik koşulları belli. Maaş, yol ücreti, yemek ücreti ve prim konusunda gerçekci bir yaklaşım olduğunda toplu iş sözleşmesini imzalayacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel

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