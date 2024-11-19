Grev Hakkı Mahkeme Kararıyla Durduruldu, Sendikadan Sert Tepki

Öz Büro İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Alper Gökçek, Eskişehir'de Sarar Büyük Mağazacılık Ticaret A.Ş.'de başlatılan grevin mahkeme kararıyla durdurulmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Anayasal hakkımız olan grev hakkı ortadan kaldırılmıştır. Emekçilerin haklarının yok sayıldığı ve sendikalı olmanın cezalandırıldığı bir anlayışla karşı karşıyayız" dedi.

Aylar süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuç vermemesinin ardından 29 Ağustos'ta Öz Büro İş Sendikası tarafından Sarar Büyük Mağazacılık Ticaret A.Ş.'de başlatılan grev hakkında geçtiğimiz günlerde Eskişehir 2. İş Mahkemesi tarafından durdurma kararı verilmişti. Alınan kararla ilgili sendika genel merkezinde Sarar işçilerinin de katılımıyla bir basın toplantısı düzenlenmesinin ardından Öz Büro İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Alper Gökçek, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Tek istediklerinin toplu iş sözleşmesini imzalamak olduğunu ifade eden Gökçek, karşılarına bir sürü engel çıkarıldığını ancak emekçilerin hakkını savunmaya devam edeceklerini söyledi.

"Emekçilerin haklarının yok sayıldığı ve sendikalı olmanın cezalandırıldığı bir anlayışla karşı karşıyayız"

Öz Büro İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Alper Gökçek, yapmış olduğu açıklamada, "Verdiğimiz bu emek mücadelesine darbe vurmaya çalışanlar var. Öz Büro İş Sendikası olarak Sarar emekçilerinin hakkını savunmaya devam edeceğiz. Hak aramanın yasaklandığı ve Anayasa'nın ayaklar altına alındığı bir süreç yaşıyoruz. 29 Ağustos günü başlayan grevimizin öncesinde Sarar yönetimi büyük hukuksuzluklara imza atmıştır. İşçilere baskı yaptılar, zorlayarak sendikamızdan istifa ettirmeye çalıştılar. Eskişehir 2. İş Mahkemesi yargısız infaz yapmıştır. Asla bunu doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz. Emek mücadelesinin sonlandırılmasına izin vermeyeceğiz. Anayasal hakkımız olan grev hakkı ortadan kaldırılmıştır. Emekçilerin haklarının yok sayıldığı ve sendikalı olmanın cezalandırıldığı bir anlayışla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR