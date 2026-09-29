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Ünlü şirketten sürpriz karar! 55 milyona satıldı

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Ünlü şirketten sürpriz karar! 55 milyona satıldı
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Borsa İstanbul’da işlem gören Ebebek Mağazacılık, yüzde 100 hissesine sahip olduğu Tuna Çocuk Gereçleri A.Ş.’yi tamamen elden çıkardı. Şubat ayında üretim faaliyetleri durdurulan şirketin tüm payları, toplam 55 milyon 421 bin 400 TL karşılığında 6 gerçek kişiye devredildi.

Borsa İstanbul'da (EBEBK) koduyla işlem gören anne ve bebek ürünleri perakendecisi Ebebek Mağazacılık A.Ş., yüzde 100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Tuna Çocuk Gereçleri A.Ş.'nin satışına ilişkin detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. 

55,4 MİLYON LİRAYA 6 GERÇEK KİŞİYE DEVREDİLDİ

Ebebek Yönetim Kurulu'nun 23 Eylül 2026 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, Tuna Çocuk Gereçleri A.Ş.'deki payların tamamının satışına onay verildi. Satış sözleşmesi kapsamında, şirketteki yüzde 100 payın tamamı 24 Eylül 2026 tarihi itibarıyla toplam 55 milyon 421 bin 400 TL bedel karşılığında 6 gerçek kişiye devredildi. Bu işlemle birlikte Ebebek'in söz konusu şirketteki ortaklığı tamamen sona erdi.

ÜRETİM ŞUBAT AYINDA DURDURULMUŞTU

KAP açıklamasında, Tuna Çocuk Gereçleri'nin üretim faaliyetlerinin kârlılık ve verimlilik kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda 25 Şubat 2026 tarihinde durdurulduğu hatırlatıldı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

ülkede çocuk sayısı azalıyor sahte enflasyon rakamlarıyla verilen maaşla çocuk büyütmek imkansız.

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