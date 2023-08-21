Koton, Büyük Taarruz Zafer Haftası dolayısıyla Kocatepe'yi ziyaret etti

Koton Mağazacılık Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ile Koton gönüllüleri, Büyük Taarruz Zafer Haftası dolayısıyla Kocatepe'yi ziyaret etti. Yılmaz, Cumhuriyet değerleriyle büyümüş girişimciler olduklarını söyledi ve Cumhuriyet kırmızısı adı altında yeni bir koleksiyon hazırladıklarını belirtti.

Koton Mağazacılık Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ile Koton gönüllüleri, Büyük Taarruz Zafer Haftası dolayısıyla Kocatepe'yi ziyaret etti.

Gülden Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet değerleriyle büyümüş girişimciler olduklarını söyledi.

Yılmaz, "Markamızın 100. yılda Cumhuriyeti en güzel şekilde anmak, bugünlere nasıl gelindiğini, Cumhuriyet değerlerinin bize neler kazandırdığını anlatmak sorumluluğu var. Hem genç kuşaklara hem şirketteki çalışanlarımıza ve tabii ki ulaştığımız bütün müşterilere bu değerleri anlatmak, tekrar hatırlatmak istiyoruz. Çünkü tarih unutulmamalı. Cumhuriyet kahramanlarımızı tekrar anmak adına bir 100. yıl programı hazırladık." dedi.

Bunu sene başlamadan önce bir komite kurduklarını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu proje özelinde bir 100. yıl komitesi kurduk. Komitedeki arkadaşlarımız ve CEO'muz çok güzel bir program oluşturdu ve sıkı sıkıya takip ediyor. Cumhuriyet ziyaretlerimize ocak ayında Selanik'ten başladık. Şubatta İzmir'i, martta Çanakkale'yi, nisanda Ankara'yı, mayısta Samsun'u, haziranda Amasya'yı, temmuzda da Erzurum'u ziyaret ettik ve şimdi de Afyonkarahisar'dayız. Buralarda hangi cephede nasıl mücadeleler verildiğini bugün uzmanlarından dinledik. Bütün Cumhuriyet gezilerimizi Koton çalışanlarıyla beraber gerçekleştiriyoruz. Gönüllü bir katılım programı açıyoruz. Koton çalışanlarından ilk müracaat edenlerle olabildiğince kalabalık grup oluşturuyor ve ziyaretlerimizi hep birlikte gerçekleştiriyoruz."

"Cumhuriyet kırmızısı" adı altında yeni bir koleksiyon hazırladıklarını da dile getiren Yılmaz, "Biz bir moda markasıyız. Cumhuriyet kırmızısı koleksiyonumuz şimdi mağazalarımızda reyonlarındalar. Ayrıca cumhuriyet koromuzu kurduk, koromuz çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.