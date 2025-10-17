Haberler

Denizli OSB'nin 21. Futbol Turnuvası Başladı

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nin geleneksel futbol turnuvasının 21'incisi başladı. Süper Kupa müsabakasında Chakra Mağazacılık, Tan Tekstil'i 5-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Süper Lig ve Yükselme Ligi'nin mücadeleleri için teknik toplantılar da gerçekleştirildi.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nin Amatör Spor Etkinlikleri kapsamında geleneksel olarak düzenlediği Futbol Turnuvası'nın bu yıl 21'incisi gerçekleştiriliyor. Denizli OSB Ligi 2025-2026 sezonu, ' Süper Kupa' karşılaşması ile başladı.

Denizli OSB Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen Süper Kupa müsabakasında 2024-2025 sezonu Yükselme Grubu Şampiyonu olan Chakra Mağazacılık ve Süper Lig Şampiyonu olan Tan Tekstil takımları kupa için mücadele verdi. Süper Kupa'nın sahibi 5-1'lik skorla Chakra Mağazacılık takımı oldu. Maçın tamamlanmasının ardından ödül törenine geçildi. Şampiyon olan Chakra Mağazacılık takımına Süper Kupa'yı Denizli OSB Bölge Müdürü ve Spor Tertip Komitesi Başkanı Ahmet Taş takdim etti. Kazanan takımı tebrik eden Bölge Müdürü Ahmet Taş; "Denizli OSB Müdürlüğü olarak Yönetim Kurulumuzla birlikte geleneksel hale getirdiğimiz ve sanayicilerimizin yoğun ilgi ve beğenisini kazanan Denizli OSB Futbol Turnuvamızda yeni sezona başladık. Sezonun açılış maçı niteliğinde oynanan Denizli OSB Süper Lig Kupa maçımız lige güzel bir başlangıç olmuştur. Lig'de başarılı olan takımlarımızı ve sporcularımızı tebrik eder, turnuvamızda yer alan tüm takımlarımıza başarılar dileriz" dedi.

Denizli OSB Ligi'nde süper lig ve yükselme ligi maçları başlıyor

Denizli Organize Sanayi Bölgesi 21. Futbol Turnuvası kapsamında Süper Lig ve Yükselme Ligi teknik toplantıları ve kura çekimleri tamamlandı. Denizli OSB Toplantı Salonu'nda Denizli OSB Bölge Müdürü ve Spor Tertip Komitesi Başkanı Ahmet Taş öncülüğünde gerçekleşen teknik toplantıya ligde mücadele edecek takımların yöneticileri katıldı. Toplantılarda takımların talepleri ve beklentileri konuşulurken, kura çekimi ile lig fikstürleri de belirlendi. Turnuva kapsamında 16 takımın şampiyonluk mücadelesi vereceği Süper Lig karşılaşmaları 20 Ekim 2025 tarihinde, 18 takımın yer alacağı Yükselme Ligi ise Kasım ayı içerisinde başlayacak.

Düzenlenecek maçlarda Süper Lig Takımları ise, AFZ Gelişim Tekstil, Atlas Boya, Chakra Mağazacılık, Deniz Tekstil, Deniz Tekstil İplik-Örgü, Elteksmak Makine, Gamateks Tekstil, Gökhan Tekstil, Hürsan Havlu, Kayteks Tekstil, MEK Örme, OSB Müdürlüğü, Sirmersan Mermer, Tan Tekstil, Tosunoğlu Tekstil, Uspar Tekstil olarak belirlendi.

Yükselme Ligi Takımları ise, A Grubu; Nesa Tekstil, Süzer Tekstil, Denkateks Tekstil, Zorel Tekstil, Chakra Depo, OSB İtfaiye Müdürlüğü, Kemal Uğurlu Tekstil Konfeksiyon, Altınbaşak Tekstil, Uğurlular Tekstil olarak belirlendi. Aynı zamanda B Grubu ise; Meyteks Tekstil, Denizli Kaya Şirketler Grubu, Ardöküm Merdane, NF Kimya, Fatih Ataman Tekstil, Urhan Tekstil, Halmer Tekstil, Alsancak İnşaat, Kemal Uğurlu Tekstil Boya olarak açıklandı. - DENİZLİ

