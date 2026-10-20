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Fransa'da protestocular Lacoste mağazalarını talan etti

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Fransa'da protestocular Lacoste mağazalarını talan etti
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Fransa’da protestocular, dünyaca ünlü giyim markası Lacoste’un mağazalarını da hedef aldı. Vitrinleri taşlarla kıran gruplar, mağazalara girerek içerideki ürünleri yağmaladı. O anlara ait görüntülerde camların paramparça olduğu ve protestocuların kırılan vitrinlerden içeri girdiği görüldü. Olaylarla bağlantılı olarak bazı şüpheliler gözaltına alındı.

  • Fransa'da hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerine yönelik protestolar sırasında Lacoste mağazaları hedef alınarak yağmalandı.
  • Annecy'de yaklaşık 30 kişilik bir grup Lacoste mağazasının vitrinlerini kırarak ürünleri alıp olay yerinden ayrıldı.
  • Besançon'da Lacoste mağazasının yağmalanmasıyla bağlantılı dört kişi gözaltına alındı; gözaltına alınanlar arasında üç çocuk bulunuyor ve üzerlerinde güvenlik etiketleri bulunan kıyafetler ele geçirildi.

Fransa’da düzenlenen protestolar sırasında bazı mağazalar hedef alındı. Gösterilerde Lacoste mağazalarına yönelik saldırılar ve yağma olayları yaşanırken, olaylarla bağlantılı olarak gözaltılar da gerçekleşti.

ANNECY’DE MAĞAZAYI YAĞMALADILAR

Annecy kentinde bir grup, Lacoste mağazasının vitrinlerini kırarak içeri girdi. Mağazadaki ürünlerin alındığı olayın görüntülerinde yaklaşık 30 kişinin içeri girdiği görüldü. Kent yönetiminin açıklamasına göre, grup mağazadaki ürünleri alarak olay yerinden ayrıldı.

BESANÇON’DA 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Besançon kentinde de Lacoste mağazasının yağmalanmasıyla bağlantılı olarak dört kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında üç çocuğun bulunduğu bildirildi. Şüphelilerin üzerinde, mağazadan alındığı değerlendirilen ve güvenlik etiketleri bulunan kıyafetler ele geçirildi.

PROTESTOLAR BAZI KENTLERDE ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Fransa’da hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerine yönelik tepkilerle düzenlenen gösterilerde, bazı noktalarda yağma ve şiddet olayları yaşandı. Mağazaların hedef alınması üzerine güvenlik güçleri önlemlerini artırırken, olaylara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

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