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Lilak ne zaman işlem görecek?

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Geçen hafta halka arz süreçlerini tamamlayan iki şirket Koton Mağazacılık ve Lila Kağıt'ın Borsa İstanbul'da işlemlere başlama tarihleri belirlendi. Peki, Lilak ne zaman işlem görecek?

Borsa İstanbul tarafından KAP'a yapılan açıklamada Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 120.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzının tamamlandığı ve şirketin sermayesini temsil eden 590.000.000 TL nominal değerli paylarının Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alındığı bildirildi. Peki, Lilak ne zaman işlem görecek?

LİLAK NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Borsa İstanbul tarafından KAP'a yapılan açıklamada Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 120.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzının tamamlandığı ve şirketin sermayesini temsil eden 590.000.000 TL nominal değerli paylarının Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alındığı bildirildi.

Halka arz edilen 120.000.000 TL nominal değerli şirket payları, 9 Mayıs 2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 37,40 TL baz fiyat, "LILAK.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlendi.

Lila Kağıt halka arzına toplamda 3.494.775 yatırımcı katıldı. Satışa sunulan payların %70'inin tahsis edildiği 3.494.553 bireysel yatırımcıya eşit dağıtım sonucunda ortalama 25'er lot (934 TL) dağıtıldı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Borsa İstanbul Halka Arz İstanbul Koton Borsa Gündem Finans Ekonomi Haberler

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