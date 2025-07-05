Amed Sportif Faaliyetler 2025-2026 Sezonu Formalarını Tanıttı

Amed Sportif Faaliyetler 2025-2026 Sezonu Formalarını Tanıttı
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Amed Sportif Faaliyetler, 2025-2026 sezonu formalarını tanıtarak kulüp başkanı Burç Baysal, kurumsallaşma ve altyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Mağazacılık faaliyetlerini büyütmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, 2025-2026 sezonu formalarını tanıttı.

Kulüp başkanı Burç Baysal, merkez Sur ilçesindeki Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Gastro İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, kurumsallaşma ve altyapı konusunda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kulübün önemli gelir kaynaklarından olan mağazacılık faaliyetleri büyütmek istediklerini anlatan Baysal, bu amaçla ülke genelinde çalışma yapacaklarını belirtti.

Baysal, şunları kaydetti:

"Türkiye Futbol Federasyonuna gönderdiğimiz formalarımızdan 5'i bu sezon erkek takımının giyeceği formalar olarak onaylandı. Formalar titizlikle çalışılan bir iş. Yaklaşık 4-5 aydır 60 model üzerinden eleme yaptık. İkisini taraftarın, üçünü de yönetim kurulunun belirlediği 5 formayla kamuoyunun önüne çıkacağız. Formalarımız geçmişe nazaran farklılık gösteriyor ve daha renkli."

Burç Baysal, transferler konusunda da çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Spor
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