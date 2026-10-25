Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bir odada kuruldu, milyonlar sattı! Ünlü giyim markası iflas etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bir odada kuruldu, milyonlar sattı! Ünlü giyim markası iflas etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2012 yılında girişimci Seyhan Selçuk'un evinin bir odasında kurduğu ve milyonlarca ürün satışına ulaşan yerli giyim markası Bad Bear'ın arkasındaki Selçuk Mağazacılık A.Ş. iflas etti. Artan maliyetler, yüksek faizler ve düşen satışlar nedeniyle konkordato ilan eden şirket, borçlarını yapılandırmasına rağmen mali sıkıntıları aşamadı. Mahkeme şirketin iflasına karar verdi.

  • Bad Bear markasının arkasındaki Selçuk Mağazacılık A.Ş. hakkında İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflas kararı verildi.
  • Seyhan Selçuk'un 2012 yılında İstanbul Merter'de evinin bir odasında kurduğu marka, milyonlarca ürün satışına ulaşmıştı.
  • Şirket, artan faizler, yükselen maliyetler ve azalan satışlar nedeniyle borçlarını 36 ayda 12 eşit taksitle ödemeyi öngören konkordato planına rağmen iflastan kurtulamadı.

Türkiye'nin tanınan yerli giyim markalarından Bad Bear'ın arkasındaki Selçuk Mağazacılık A.Ş. hakkında iflas kararı verildi. Girişimci Seyhan Selçuk'un 2012 yılında evinin bir odasında kurduğu ve milyonlarca ürün satışına ulaşan marka, ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Artan faizler, yükselen maliyetler ve azalan satışlar nedeniyle konkordato başvurusunda bulunan şirket, borçlarını yeniden yapılandırmasına rağmen iflastan kurtulamadı.

EVİNİN BİR ODASINDA KURDU, MİLYONLARCA ÜRÜN SATTI

İki çocuk annesi girişimci Seyhan Selçuk'un 2012 yılında İstanbul Merter'de temellerini attığı Bad Bear, küçük bir girişim olarak başladığı yolculukta Türkiye'nin bilinen giyim markalarından biri haline geldi.

Selçuk, evinin bir odasında kurduğu markayla ilk olarak kemer, çorap ve boxer satışına başladı. Zaman içerisinde ürün yelpazesini genişleten Bad Bear, giyim sektöründe büyüyerek milyonlarca ürün satışına ulaştı.

Fiziki mağazalarının yanı sıra e-ticaret platformları üzerinden de müşterilerine ulaşan marka, yıllar içinde faaliyet alanını genişletti. Ancak son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler şirketin mali yapısını olumsuz etkiledi.

ARTAN MALİYETLER ŞİRKETİ ZORA SOKTU

Yükselen faiz oranları, üretim ve işletme maliyetlerindeki artış ile satışlarda yaşanan düşüş, Selçuk Mağazacılık A.Ş.'nin finansal sorunlarını derinleştirdi.

Yaşanan nakit sıkıntısının ardından şirket yönetimi, borçlarını yeniden yapılandırmak ve faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla konkordato yoluna başvurdu.

Selçuk Mağazacılık A.Ş., şirket ortakları Seyhan Selçuk ve Kadir Çalışkanlar ile birlikte İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebinde bulundu.

BORÇLARIN 36 AYDA ÖDENMESİ PLANLANDI

Konkordato başvurusunu değerlendiren mahkeme, şirket hakkında kesin mühlet kararı verdi. Para Dergisi’nin haberine göre bu süreçte alacaklılara yönelik bir ödeme planı oluşturuldu.

Hazırlanan plana göre şirketin borçlarını 36 ay içerisinde 12 eşit taksitle ödemesi öngörüldü. Borçların yeniden yapılandırılmasıyla şirketin mali durumunun düzeltilmesi ve faaliyetlerinin devam ettirilmesi hedeflendi. Ancak ödeme planı kapsamında ilk taksitlerin yatırılmasına rağmen şirketin finansal yapısında beklenen toparlanma gerçekleşmedi.

MAHKEMEDEN İFLAS KARARI ÇIKTI

Konkordato sürecinde yaşanan gelişmeleri değerlendiren İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Selçuk Mağazacılık A.Ş. hakkında iflas kararı verdi. Böylece Seyhan Selçuk'un evinin bir odasında başlattığı, zamanla milyonlarca ürün satışına ulaşan Bad Bear markasının arkasındaki şirketin konkordato süreci iflasla sonuçlandı. Yıllar içinde büyüyerek giyim sektöründe kendine yer edinen şirket, artan maliyetler ve finansal sıkıntılar nedeniyle borçlarını yeniden yapılandırma girişiminden sonuç alamadı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Yazık olmuş ..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

Artan maliyetler falan hepsi yalan kimbilir paraları nerelerde yediler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23 yaşında feci son! Genç sürücü olay yerinde can verdi

23 yaşında feci son! Genç sürücü olay yerinde can verdi
İstanbul Barosu seçimlerinde ilginç anlar: Başkan adayı kürsüye çıkıp türkü söyledi

Baro seçiminde ilginç anlar! Başkan adayı kürsüde türkü okudu
Kraliyet ailesini sarsan skandal: Meghan Markle'ın babası hakkında çocuk istismarı iddiası

Öz oğlu ihbar etti! Meghan Markle'ın babasına mide bulandıran suçlama
Kırmızı ışıkta uyuyakaldı! Doktor olduğunu söyleyip tehdit etti

Kırmızı ışıkta uyuyakaldı, mesleğini söyleyip polisleri tehdit etti
Trump dünyayı alarma geçirdi: Yarın bile saldırabiliriz

Trump'tan dünyayı tedirgin eden mesaj
'Çok hızlı geçtin' dedi, saldırıya uğradı! Adana'da yol ortasındaki gerginlik kamerada

Hızlı geçen sürücüyü uyardılar! Gerisi araç kamerasında
31 yıl önce köylerinden çıkan vatandaşlar yeniden dönmek istiyorlar

31 yıl sonra köylerine dönmek için tek bir istekleri var
Tiran'da göstericiler bakanlık ve bankaları ateşe verdi, polis alevler içinde kaldı

Ülkede sokaklar dehşet yerine döndü! Polis alevler içinde kaldı