Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil'den çıktı
Popüler bir zincir mağazadan çocuk tişörtü alan bir tüketici, ürünün arkasında yer alan İngilizce metnin anlamını araştırınca dikkat çeken bir ayrıntıyla karşılaştı. Tişörtte büyük harflerle yer alan “Even if...” ifadesinin devamındaki metnin İncil/Tevrat’ta yer alan Daniel 3:18’den doğrudan alınmış bir ifade olduğu ortaya çıktı. Dikkatli tüketici çocuklara yönelik ürünlerde Hristiyanlık propagandası yapıldığını söyledi.
- Popüler bir zincir mağazada satılan çocuk tişörtünün arkasında, İncil'in Eski Ahit bölümünde yer alan Daniel 3:18 ayetinin İngilizce metni birebir yer alıyor.
- Tişörtteki metin, 'Ama öyle yapmasa bile bil ki, ey Kral, senin ilahlarına kulluk etmeyeceğiz ve diktiğin altın heykele asla tapmayacağız' şeklinde Türkçeye çevriliyor.
- Tüketiciler ve uzmanlar, çocuk kıyafetlerindeki yabancı dildeki yazıların ve dini içeriklerin kontrol edilmesi gerektiğini belirterek durumu kabul edilemez buluyor.
Popüler bir zincir mağazadan çocuk tişörtü satın alan bir tüketici, kıyafetin arkasındaki İngilizce metni incelediğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Üzerinde büyük harflerle "Even if..." (Öyle olmasa bile) yazan tişörtün altındaki paragrafta, Hristiyanlık inancına ait kutsal metinlerin yer aldığı fark edildi.
İnceleme sonucunda tişörtteki ifadenin, Tevrat'ı da kapsayan Eski Ahit'in (Tanah/Tevrat) bölümünde bulunan Daniel 3:18 ayetinden birebir alındığı anlaşıldı.
KULLANILAN METİN VE TÜRKÇESİ
Tişörtün üzerinde şu ifadeler yer alıyor:
"But even if he doesn't, we want to make it clear to you, Your Majesty, that we will never serve your gods or worship the gold statue you have set up."
Türkçesi: "Ama öyle yapmasa bile bil ki, ey Kral, senin ilahlarına kulluk etmeyeceğiz ve diktiğin altın heykele asla tapmayacağız."
TÜKETİCİLERDEN TEPKİ: KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM
Metni fark eden duyarlı bir tüketici, durumun Hristiyanlığa gizli bir yönlendirme olduğunu belirterek tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
"Çocuklara yönelik tekstil ürünlerinde, anlamı gizlenerek ya da fark edilmeyeceği düşünülerek dini mesajların ve kutsal metinlerin kullanılması kabul edilemez. Müslüman bir toplumda ailelerin bu şekilde yanıltılması ve çocuk ürünleri üzerinden bu tarz dini içeriklerin sunulması ciddi bir duyarsızlıktır."
"NE YAZDIĞINI BİLMEDEN ALMAYIN"
Özellikle yabancı dilde yazılan giyim ürünlerinin anlamlarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar da aileleri, çocuklarına aldıkları kıyafetlerin üzerindeki baskı ve görsel detayları kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.