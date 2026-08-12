Haberler

Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil'den çıktı

Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil'den çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Popüler bir zincir mağazadan çocuk tişörtü alan bir tüketici, ürünün arkasında yer alan İngilizce metnin anlamını araştırınca dikkat çeken bir ayrıntıyla karşılaştı. Tişörtte büyük harflerle yer alan “Even if...” ifadesinin devamındaki metnin İncil/Tevrat’ta yer alan Daniel 3:18’den doğrudan alınmış bir ifade olduğu ortaya çıktı.  Dikkatli tüketici çocuklara yönelik ürünlerde Hristiyanlık propagandası yapıldığını söyledi.

  • Popüler bir zincir mağazada satılan çocuk tişörtünün arkasında, İncil'in Eski Ahit bölümünde yer alan Daniel 3:18 ayetinin İngilizce metni birebir yer alıyor.
  • Tişörtteki metin, 'Ama öyle yapmasa bile bil ki, ey Kral, senin ilahlarına kulluk etmeyeceğiz ve diktiğin altın heykele asla tapmayacağız' şeklinde Türkçeye çevriliyor.
  • Tüketiciler ve uzmanlar, çocuk kıyafetlerindeki yabancı dildeki yazıların ve dini içeriklerin kontrol edilmesi gerektiğini belirterek durumu kabul edilemez buluyor.

Popüler bir zincir mağazadan çocuk tişörtü satın alan bir tüketici, kıyafetin arkasındaki İngilizce metni incelediğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Üzerinde büyük harflerle "Even if..." (Öyle olmasa bile) yazan tişörtün altındaki paragrafta, Hristiyanlık inancına ait kutsal metinlerin yer aldığı fark edildi.

İnceleme sonucunda tişörtteki ifadenin,  Tevrat'ı da kapsayan Eski Ahit'in (Tanah/Tevrat) bölümünde bulunan Daniel 3:18 ayetinden birebir alındığı anlaşıldı.

KULLANILAN METİN VE TÜRKÇESİ 

Tişörtün üzerinde şu ifadeler yer alıyor:

"But even if he doesn't, we want to make it clear to you, Your Majesty, that we will never serve your gods or worship the gold statue you have set up."

Türkçesi: "Ama öyle yapmasa bile bil ki, ey Kral, senin ilahlarına kulluk etmeyeceğiz ve diktiğin altın heykele asla tapmayacağız."

TÜKETİCİLERDEN TEPKİ: KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM 

Metni fark eden duyarlı bir tüketici, durumun Hristiyanlığa gizli bir yönlendirme olduğunu belirterek tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Çocuklara yönelik tekstil ürünlerinde, anlamı gizlenerek ya da fark edilmeyeceği düşünülerek dini mesajların ve kutsal metinlerin kullanılması kabul edilemez. Müslüman bir toplumda ailelerin bu şekilde yanıltılması ve çocuk ürünleri üzerinden bu tarz dini içeriklerin sunulması ciddi bir duyarsızlıktır."

"NE YAZDIĞINI BİLMEDEN ALMAYIN"

Özellikle yabancı dilde yazılan giyim ürünlerinin anlamlarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar da aileleri, çocuklarına aldıkları kıyafetlerin üzerindeki baskı ve görsel detayları kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Ekrem İmamoğlu da CHP'den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti

17 yıllık hikaye bitti: İstifa edenler kervanına İmamoğlu da katıldı

Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti

Askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti
Abbas'ın yakasındaki anahtarın anlamı yürek burktu: Filistin'e dönüş umudunu simgeliyor

Herkesin dikkatini çekti: Yakasındaki rozetin anlamı yürek burktu
Haberler.com
2000

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMGk:

Allah katında tek din İslam'dır

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA VEFA:

Arapçadan iyidir ,alın alın giyin alın alın giyin:))))

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbursaa_bursaa:

bu hangi marka bilen var mı?

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA VEFA:

markası sanırım YBZHOPLATIR:)))

yanıt3
yanıt4
Haber YorumlarıFerit Garipoğlu:

VEFA VEFA " Seni çok hoplatmışlar anlaşılan "

yanıt4
yanıt0

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Serel Yereli memleketine döndü

Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Memleketine hızlı döndü
Cep telefonları bir aileyi yok ediyordu! Son anda kurtuldular

Hepimizin cebinde var! Az daha bir aileyi yok ediyordu
Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için TFF'ye sürpriz başvuru

Fenerbahçe'den Vedat için TFF'ye sürpriz başvuru
Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki orman yangını saatledir söndürülemedi

Ciğerlerimiz yanıyor! Alevler 8 saattir söndürülemedi
Deniz Seki'den hastane odasından ilk mesaj: Pozitif kalmaya çalışıyorum

Leğen kemiği kırılmış, ameliyat olmuştu: Hastane yatağından ilk mesaj

4 ilde denize girmek yasaklandı

Peş peşe açıklandı! Çok sayıda il ve ilçede yasak kararı
Haluk Levent'in 'Altın dolu' denilen kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti

Bankadaki kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti
Giresun'da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu

Giresun'daki faciada iki kız kardeşten acı haber
Ünlü futbolcu model sevgilisiyle tatilde! Taraftar isyan etti

Tartışma yaratan kare!