Haberler

33 yıllık dev markanın sonu! Tüm mağazalar kapanıyor, tasfiye indirimi başlatıldı

33 yıllık dev markanın sonu! Tüm mağazalar kapanıyor, tasfiye indirimi başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giyim sektöründe 33 yıldır faaliyet gösteren ünlü marka kepenk indirdi. İngiltere'nin köklü giyim devi, tüm mağazalarını kapatma kararı aldığını duyurdu. Mağaza kapıları kapanmadan önce ise dev tasfiye indirimleri başlatıldı.

Kurulduğu günden bu yana gardıropların vazgeçilmezi olan 33 yıllık ünlü tekstil markası, radikal bir kararla kepenk indirmeye hazırlanıyor. 

1993 yılında kurulan ve bir dönem yaklaşık 30 mağazaya ulaşan zincir; Calvin Klein, Wrangler, Elle ve Joules gibi farklı markaların ürünlerini indirimli fiyatlarla satmasıyla biliniyordu. Şirketin internet sitesi de faaliyetlerini durdururken mağazalardaki stokların tamamen eritilmesine yönelik kapanış satışları sürüyor.

DEV TASFİYE İNDİRİMLERİ BAŞLATILDI

Sözcü'nün haberine göre, sektörde bomba etkisi yaratan bu haberin ardından marka, tüm ürünlerinde "her şey dahil" yüzde 75 indirim başlattığını açıkladı. Mağazalardaki rafların boşalmasına neden olan bu dev kampanya, hem üzüntüyü hem de büyük bir alışveriş çılgınlığını beraberinde getirdi. Ekonomik sarsıntılar ve değişen piyasa koşulları, bir devin daha vedasına yol açtı.

33 YILLIK DEVİR KAPANIYOR

İngiltere perakende sektörünün simge isimlerinden Leading Labels, 33 yıldır kaliteli giyimi uygun fiyatla buluşturan dev zincir, 15 mağazasının tamamını kapatma kararı alarak sektörü şoka uğrattı.

TASFİYE MEMURU GÖREVLENDİRİLDİ

Şirketin yılın ilk aylarında başlayan mali sıkıntıları, 26 Mayıs itibarıyla resmi bir tasfiye sürecine dönüştü. Resmi kayıtlara göre zamanında teslim edilmemiş mali hesapları bulunan şirket için atanan tasfiye memurları, tüm varlıkların satışı için düğmeye bastı.

Leading Labels mağazalarında satışa sunulan prestijli markaların ürünleri, tasfiye kapsamında %75 indirimle raflara çıktı. Mağaza camlarına asılan dev "Kapatıyoruz" ilanları, alışveriş tutkunlarını harekete geçirdi.

15 NOKTADAKİ TÜM MAĞAZALAR KAPANACAK

Tasfiye kararı kapsamındaki 15 nokta arasında; Basildon, Bolton, Boston, Carlisle, Ipswich, Lincoln, Norwich ve Stevenage gibi kritik ticaret merkezleri yer alıyor. Bu bölgelerdeki tüketiciler, 33 yıllık markanın son ürünlerini almak için mağaza önlerinde yoğunluk oluşturuyor.

Leading Labels'ın vedası, fiziksel mağazacılığın zorlu bir sınavdan geçtiğini bir kez daha ortaya koydu. Artan işletme maliyetleri ve müşterilerin internet alışverişine yönelmesi, 33 yıllık devin sonunu getiren başlıca etkenler olarak gösteriliyor.

Şirketin şu anki tek amacı, mağaza kapılarına kilit vurulmadan önce eldeki tüm stokları nakde çevirmek. yüzde 75'e varan indirim oranlarının, stoklar azaldıkça daha da radikal seviyelere çekilmesi bekleniyor ancak en popüler markaların ürünleri şimdiden tükenmek üzere.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Başörtülü garson beni korkutuyor' dedi, kafe müdürü tarafından yaka paça dışarı atıldı

"Başörtülü garson beni korkutuyor" dedi, yaka paça dışarı atıldı
Süper Lig devinden bir bomba daha! Anlaşma tamam geliyor

Süper Lig devinden bir transfer daha! Anlaşma tamam geliyor
18 ilçede koltuklar değişti! Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar

Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar
Yapay zekadan bomba Süper Lig şampiyonluk tahmini! 3 puan farkla...

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Cep telefonu alacaklara kötü haber! Bir dönem resmen sona eriyor

Cep telefonu alacaklara kötü haber! Bir dönem resmen sona eriyor
Babaları yaşındaki adamı darbedip telefon ve parasını gasp ettiler

Babaları yaşındaki adamı darbedip gasp ettiler
Azerbaycan Manatı coştu! İşte Türk Lirası karşısındaki değeri

Azerbaycan Manatı coştu! İşte Türk Lirası karşısındaki değeri