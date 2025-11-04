Haberler

Rekabet Kurulu, Özelcan Babymall hakkında soruşturma başlattı

Güncelleme:
Rekabet Kurulu, Özelcan Babymall Mağazacılık'ın franchise bayileriyle rekabeti kısıtlayıcı eylemleri nedeniyle başlattığı soruşturmanın sözlü savunmalarını aldı. Şirketin, bayilerine fiyat tespiti yapmak ve internet üzerinden satışlarını kısıtlamakla kanunu ihlal ettiğine dair iddialar gündemde. Nihai karar 15 gün içinde açıklanacak.

Rekabet Kurulunca, Özelcan Babymall Mağazacılık Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunmalar alındı.

Toplantı, Rekabet Kurumu İkinci Başkanı Ahmet Algan başkanlığında Kurumun merkez binasında düzenlendi.

Algan, şirketin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını anımsattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi de soruşturmanın, şirketin "franchise" verdiği yeniden satıcılarına yönelik rekabeti kısıtlayıcı eylemleriyle kanunu ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik açıldığına işaret etti.

Temsilci, soruşturma sürecinde yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmeler ışığında, şirketin "franchise" bayilerinin yeniden satış fiyatını tespit etmesi, internet üzerinden satış yapmalarını kısıtlaması ve bu bayilerle imzalanan sözleşmelerde rekabet etmeme yükümlülüğüne yer vermesi nedenleriyle kanunu ihlal ettiğine dikkati çekerek, şirkete idari para cezası verilebileceğini belirtti.

Yürürlükteki sözleşmelerde yer alan, yeniden satış fiyatının tespitine yönelik hükümler ile "franchise" bayilerin ürünleri doğrudan başka tedarikçilerden temin etmesinin engellenmesi anlamına gelebilecek ifadelerin sözleşmeden çıkarılmasını talep eden temsilci, söz konusu düzenlemeler için şirkete gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün süre verilmesinin ve bu süre içinde yapılan değişikliklerin Kuruma belgelenmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine ulaşıldığını söyledi.

Toplantıda teşebbüs temsilcisine de söz verildi.

Şirket temsilcisi, soruşturma kapsamındaki bulguları reddederek ceza uygulanmaması talebinde bulundu.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

Kaynak: AA / Mert Davut - Kilis
