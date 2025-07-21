Tişörte basılan ilan hayatını kararttı! Telefonu bir an olsun susmuyor

Kanada'nın Britanya Kolumbiyası bölgesinde yaşayan Natasha Lavoie, oldukça ilginç bir olayın odağı oldu. Lavoie'nin telefonu günlerdir hiç susmuyor. Çünkü New York merkezli bir markanın tasarladığı kayıp kedi temalı tişörtlerde, Lavoie'ye ait gerçek telefon numarası yer aldı.

"ARANIYOR" GİBİ GÖSTERİLİYOR AMA...

Wisdumb NY adlı markanın satışa sunduğu bu tişörtte, "Torbo" adında kayıp bir kedi aranıyor gibi gösteriliyor. Ancak Lavoie'nin kedisinin adı Mauser ve herhangi bir şekilde kayıp değil. Hatta Lavoie'ye göre kedisi klima karşısında keyif içinde yaşıyor. CBC News'e konuşan Lavoie, "Gün boyunca garip aramalar alıyorum. İnsanlar kedimi bulduklarını ve ödül istediklerini söylüyor" dedi.

SATIŞTAN KALDIRILDI

Lavoie ve partneri Jonathan McCurrach, başlarına gelen durum karşısında şaşkın. Gerçek bir telefon numarasının izinsiz bir şekilde kullanılması ise tepkilere yol açtı. Markadan yapılan açıklamada hatanın kasıtlı olmadığı belirtilerek, söz konusu tişörtün satıştan kaldırıldığı duyuruldu.