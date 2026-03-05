Haberler

Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan çocuk giyim markası Civil Mağazacılık'ta 'büyük bir veri sızıntısı' yaşandığını duyurdu. Yaklaşık 4.5 milyon kişinin kimlik ve iletişim bilgilerinin ele geçirildiği tahmin ediliyor.

  • Civil Mağazacılık'ta yaşanan siber saldırı sonucu yaklaşık 4,5 milyon müşteriye ait kişisel veriler risk altına girdi.
  • İhlal kapsamında isim ve iletişim bilgileri, kullanıcı hesap verileri ile çevrim içi alışveriş kayıtları gibi müşteri bilgileri etkilenmiş olabilir.
  • Sızıntı 16 gün sonra fark edildi ve konuyla ilgili inceleme sürüyor.

Civil Mağazacılık'ta yaşanan siber saldırı sonucu milyonlarca müşteriye ait kişisel verilerin etkilenmiş olabileceği açıklandı.

Kvkk tarafından yapılan açıklamaya göre, Civil Mağazacılık bünyesinde bir veri ihlali yaşandı. Kurum, yaşanan siber saldırı nedeniyle yaklaşık 4,5 milyon müşteriye ait kişisel verinin risk altına girdiğini bildirdi.

HANGİ VERİLER ELE GEÇİRİLDİ?

Yetkililer, ihlal kapsamında isim ve iletişim bilgileri, kullanıcı hesap verileri ile çevrim içi alışveriş kayıtları gibi bazı müşteri bilgilerinin etkilenmiş olabileceğini belirtti.

Sızıntının 16 gün sonra fark edildiği belirtilen açıklamada, konuyla ilgili incelemenin sürdüğü ifade edildi.

