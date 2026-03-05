Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu

Civil Mağazacılık'ta yaşanan siber saldırı sonucu milyonlarca müşteriye ait kişisel verilerin etkilenmiş olabileceği açıklandı.

Kvkk tarafından yapılan açıklamaya göre, Civil Mağazacılık bünyesinde bir veri ihlali yaşandı. Kurum, yaşanan siber saldırı nedeniyle yaklaşık 4,5 milyon müşteriye ait kişisel verinin risk altına girdiğini bildirdi.

HANGİ VERİLER ELE GEÇİRİLDİ?

Yetkililer, ihlal kapsamında isim ve iletişim bilgileri, kullanıcı hesap verileri ile çevrim içi alışveriş kayıtları gibi bazı müşteri bilgilerinin etkilenmiş olabileceğini belirtti.

Sızıntının 16 gün sonra fark edildiği belirtilen açıklamada, konuyla ilgili incelemenin sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com