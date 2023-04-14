Kürt Haberleri - Kürt Haber - Haberler

Kürt Haberleri
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2008 yılında cansız bedeni ormanda bulunan gencin zanlısına 17 yıl sonra müebbet hapis! Telefon sinyalleri her şeyi ele verdi
Çankaya Belediyesi'nin Ayrancı ve Ümitköy Organik Pazarları Başkentlilere Hizmet Vermeye Devam Ediyor
Ahıra giren kurt, koyun sürüsünü perişan etti! Bir kuzuyu da kaçırıp kayıplara karıştı
4 kişiyi yaralayan kurdun, kuduz olduğu tespit edildi! Mahalleye giriş-çıkış yasaklandı
Sabah ahıra giren besici gördükleri karşısında şoke oldu: Daha önce böyle bir şey yaşamadık
Erzincan Emniyet Müdürü Kurt: "Türk Polis Teşkilatımızın 178. kuruluş yıldönümünü kutlamaktan büyük gurur duymaktayım"
TİP milletvekili adayları 2023! Türkiye İşçi Partisi milletvekili aday listesinde kimler var?
Memleket Partisi milletvekili adayları 2023! Memleket Partisi milletvekili aday listesinde kimler var?
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayları kimler? AK Parti 2023 Milletvekili Kahramanmaraş Adayları!
Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, 2 Aydır Kızından Haber Alamayan Battal Kerzi'yi Ziyaret Etti
İYİ Parti Antalya Milletvekili Adayları kimler? İYİ Parti Antalya Milletvekili Adayları belli oldu mu? İYİ Parti 2023 Milletvekili Antalya Adayları!
AK Parti'de 14 Mayıs öncesi büyük değişim! 285 vekilden 181'i aday listesinde kendine yer bulamadı
AK Parti Adıyaman Milletvekili Adayları kimler? AK Parti 2023 Milletvekili Adıyaman Adayları!
CHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili İstanbul 3. Bölge Adayları!
Son Dakika! CHP merakla beklenen isimleri açıkladı! İşte il il milletvekili adayı tam listesi
MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Şanlıurfa Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Şanlıurfa Adayları!
Son Dakika: AK Parti isimleri Yüksek Seçim Kurulu'na iletti! İşte il il milletvekili adayı listesi
MHP Kayseri Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kayseri Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Kayseri Adayları!
MHP Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Şanlıurfa Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? MHP Milletvekili Şanlıurfa Aday Adayları
MHP Kocaeli Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Kocaeli Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Kocaeli Aday Adayları!
MHP milletvekili adayları kim? MHP milletvekili adayları listesi! MHP milletvekili adayları belli oldu mu?
MHP'de kim nereden aday gösterildi 2023? MHP Milletvekili adayları kimlerdir, isimleri açıklandı mı? (TÜM LİSTE)