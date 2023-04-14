Kürt Haberleri - Kürt Haber - Haberler

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Kürt Haberleri

Kürt haber, Kürt son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda 5 Milli Sporcu Son 16'ya Kaldı

Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda 5 Milli Sporcu Son 16'ya Kaldı

Kürt - 2 Saat Önce
MHP Kayseri milletvekili adayları Tomarza ilçesinde esnafla buluştu

MHP Kayseri milletvekili adayları Tomarza ilçesinde esnafla buluştu

Kürt - Dün 15:40
ETÜ'lü Damla atıcılıkta rekorun yeni sahibi

ETÜ'lü Damla atıcılıkta rekorun yeni sahibi

Kürt - Dün 15:06
AK Parti milletvekili adaylarını tanıttı

AK Parti milletvekili adaylarını tanıttı

Kürt - Dün 14:41
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Nisan Ayı Toplantısı Yapıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Nisan Ayı Toplantısı Yapıldı

Kürt - Dün 14:40
Memleket Partisi İzmir milletvekili adayları tanıtıldı

Memleket Partisi İzmir milletvekili adayları tanıtıldı

Kürt - Dün 13:05
Depremzede işitme engelli iki voleybolcu, milli takım aday kadrosuna davet edildi

Depremzede işitme engelli iki voleybolcu, milli takım aday kadrosuna davet edildi

Kürt - Dün 12:36
2008 yılında cansız bedeni ormanda bulunan gencin zanlısına 17 yıl sonra müebbet hapis! Telefon sinyalleri her şeyi ele verdi

2008 yılında cansız bedeni ormanda bulunan gencin zanlısına 17 yıl sonra müebbet hapis! Telefon sinyalleri her şeyi ele verdi

Kürt - Dün 11:02
Canını kurtarmak için dakikalarca kurtla boğuşan kadın o anları anlattı

Canını kurtarmak için dakikalarca kurtla boğuşan kadın o anları anlattı

Kürt - Dün 10:16
İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı yapıldı

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı yapıldı

Kürt - Dün 10:16
TURİZM KONSEYİ YOL HARİTASINI EMİTT'TE AÇIKLADI

TURİZM KONSEYİ YOL HARİTASINI EMİTT'TE AÇIKLADI

Kürt - 12.04.2023
Vanspor FK kalecisi Haydar Yılmaz, Şenol Güneş'in rekorunu kırdı

Vanspor FK kalecisi Haydar Yılmaz, Şenol Güneş'in rekorunu kırdı

Kürt - 12.04.2023
TFF 3. Lig: Beyoğlu Yeni Çarşı Spor: 1 Efeler 09 SFK: 1

TFF 3. Lig: Beyoğlu Yeni Çarşı Spor: 1 Efeler 09 SFK: 1

Kürt - 12.04.2023
Odunpazarı Belediyesi'nin İftar Sofrası Gündoğdu Mahallesi'nde Kuruldu

Odunpazarı Belediyesi'nin İftar Sofrası Gündoğdu Mahallesi'nde Kuruldu

Kürt - 12.04.2023

Çankaya Belediyesi'nin Ayrancı ve Ümitköy Organik Pazarları Başkentlilere Hizmet Vermeye Devam Ediyor
Odunpazarı'nda 'Adım Adım Eskişehir' Fotoğraf Sergisi Açıldı

Odunpazarı'nda 'Adım Adım Eskişehir' Fotoğraf Sergisi Açıldı

Kürt - 12.04.2023
Ahıra giren kurt, koyun sürüsünü perişan etti! Bir kuzuyu da kaçırıp kayıplara karıştı

Ahıra giren kurt, koyun sürüsünü perişan etti! Bir kuzuyu da kaçırıp kayıplara karıştı

Kürt - 12.04.2023
Yaşadığı kurt dehşetini anlattı

Yaşadığı kurt dehşetini anlattı

Kürt - 11.04.2023
Aydınlı sporculardan madalya şöleni

Aydınlı sporculardan madalya şöleni

Kürt - 11.04.2023
'Anadolu Mutfağı'nda kazanlar depremzedeler için kaynıyor

"Anadolu Mutfağı"nda kazanlar depremzedeler için kaynıyor

Kürt - 11.04.2023
4 kişiyi yaralayan kurdun, kuduz olduğu tespit edildi! Mahalleye giriş-çıkış yasaklandı

4 kişiyi yaralayan kurdun, kuduz olduğu tespit edildi! Mahalleye giriş-çıkış yasaklandı

Kürt - 11.04.2023
Sabah ahıra giren besici gördükleri karşısında şoke oldu: Daha önce böyle bir şey yaşamadık

Sabah ahıra giren besici gördükleri karşısında şoke oldu: Daha önce böyle bir şey yaşamadık

Kürt - 11.04.2023
6 çocuk annesi, canını kurtarmak için dakikalarca kurtla boğuştu

6 çocuk annesi, canını kurtarmak için dakikalarca kurtla boğuştu

Kürt - 11.04.2023
Erzincan Emniyet Müdürü Kurt: 'Türk Polis Teşkilatımızın 178. kuruluş yıldönümünü kutlamaktan büyük gurur duymaktayım'

Erzincan Emniyet Müdürü Kurt: "Türk Polis Teşkilatımızın 178. kuruluş yıldönümünü kutlamaktan büyük gurur duymaktayım"

Kürt - 11.04.2023
TİP milletvekili adayları 2023! Türkiye İşçi Partisi milletvekili aday listesinde kimler var?

TİP milletvekili adayları 2023! Türkiye İşçi Partisi milletvekili aday listesinde kimler var?

Kürt - 10.04.2023
Memleket Partisi milletvekili adayları 2023! Memleket Partisi milletvekili aday listesinde kimler var?

Memleket Partisi milletvekili adayları 2023! Memleket Partisi milletvekili aday listesinde kimler var?

Kürt - 10.04.2023
Ahıra giren kurtlar koyunları telef etti

Ahıra giren kurtlar koyunları telef etti

Kürt - 10.04.2023
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayları kimler? AK Parti 2023 Milletvekili Kahramanmaraş Adayları!

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayları kimler? AK Parti 2023 Milletvekili Kahramanmaraş Adayları!

Kürt - 11.04.2023
Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, 2 Aydır Kızından Haber Alamayan Battal Kerzi'yi Ziyaret Etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, 2 Aydır Kızından Haber Alamayan Battal Kerzi'yi Ziyaret Etti

Kürt - 10.04.2023
Piyasaya göre uygun satılınca uzun kuyruklar oluştu

Piyasaya göre uygun satılınca uzun kuyruklar oluştu

Kürt - 10.04.2023
İYİ Parti Antalya Milletvekili Adayları kimler? İYİ Parti Antalya Milletvekili Adayları belli oldu mu? İYİ Parti 2023 Milletvekili Antalya Adayları!

İYİ Parti Antalya Milletvekili Adayları kimler? İYİ Parti Antalya Milletvekili Adayları belli oldu mu? İYİ Parti 2023 Milletvekili Antalya Adayları!

Kürt - 10.04.2023
AK Parti'de 14 Mayıs öncesi büyük değişim! 285 vekilden 181'i aday listesinde kendine yer bulamadı

AK Parti'de 14 Mayıs öncesi büyük değişim! 285 vekilden 181'i aday listesinde kendine yer bulamadı

Kürt - 10.04.2023
AK Parti Adıyaman Milletvekili Adayları kimler? AK Parti 2023 Milletvekili Adıyaman Adayları!

AK Parti Adıyaman Milletvekili Adayları kimler? AK Parti 2023 Milletvekili Adıyaman Adayları!

Kürt - 10.04.2023
CHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili İstanbul 3. Bölge Adayları!

CHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili İstanbul 3. Bölge Adayları!

Kürt - 09.04.2023
İYİ Parti'de 28. Dönem Milletvekili adayları açıklandı

İYİ Parti'de 28. Dönem Milletvekili adayları açıklandı

Kürt - 09.04.2023
CHP'nin İstanbul listesinde hangi isimler var? İşte milletvekili adayları

CHP'nin İstanbul listesinde hangi isimler var? İşte milletvekili adayları

Kürt - 09.04.2023
Son Dakika! CHP merakla beklenen isimleri açıkladı! İşte il il milletvekili adayı tam listesi

Son Dakika! CHP merakla beklenen isimleri açıkladı! İşte il il milletvekili adayı tam listesi

Kürt - 09.04.2023
MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Şanlıurfa Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Şanlıurfa Adayları!

MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Şanlıurfa Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Şanlıurfa Adayları!

Kürt - 09.04.2023
Son Dakika: AK Parti isimleri Yüksek Seçim Kurulu'na iletti! İşte il il milletvekili adayı listesi

Son Dakika: AK Parti isimleri Yüksek Seçim Kurulu'na iletti! İşte il il milletvekili adayı listesi

Kürt - 09.04.2023
MHP Kayseri Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kayseri Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Kayseri Adayları!

MHP Kayseri Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Kayseri Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Kayseri Adayları!

Kürt - 09.04.2023
MHP Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Şanlıurfa Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? MHP Milletvekili Şanlıurfa Aday Adayları

MHP Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Şanlıurfa Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? MHP Milletvekili Şanlıurfa Aday Adayları

Kürt - 09.04.2023
MHP Kocaeli Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Kocaeli Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Kocaeli Aday Adayları!

MHP Kocaeli Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Kocaeli Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Kocaeli Aday Adayları!

Kürt - 09.04.2023
'MİT görevlisiyiz' diyerek dolandıran 2 kişi tutuklandı

'MİT görevlisiyiz' diyerek dolandıran 2 kişi tutuklandı

Kürt - 08.04.2023
Minik öğrencilerden Polis Haftası ziyareti

Minik öğrencilerden Polis Haftası ziyareti

Kürt - 08.04.2023
MHP, milletvekili aday listesini YSK'ye sundu! İşte il il o isimler

MHP, milletvekili aday listesini YSK'ye sundu! İşte il il o isimler

Kürt - 07.04.2023
MHP milletvekili adayları kim? MHP milletvekili adayları listesi! MHP milletvekili adayları belli oldu mu?

MHP milletvekili adayları kim? MHP milletvekili adayları listesi! MHP milletvekili adayları belli oldu mu?

Kürt - 07.04.2023
MHP milletvekili aday listesi belli oldu mu? 2023 MHP milletvekili adayları kim?

MHP milletvekili aday listesi belli oldu mu? 2023 MHP milletvekili adayları kim?

Kürt - 07.04.2023
Kilis'te Gazi ve şehit aileler iftarda buluştu

Kilis'te Gazi ve şehit aileler iftarda buluştu

Kürt - 07.04.2023
68 yaşındaki Gülistan teyze, omzunda tüfekle tavuk nöbeti tutuyor

68 yaşındaki Gülistan teyze, omzunda tüfekle tavuk nöbeti tutuyor

Kürt - 07.04.2023
MHP'de kim nereden aday gösterildi 2023? MHP Milletvekili adayları kimlerdir, isimleri açıklandı mı? (TÜM LİSTE)

MHP'de kim nereden aday gösterildi 2023? MHP Milletvekili adayları kimlerdir, isimleri açıklandı mı? (TÜM LİSTE)

Kürt - 07.04.2023
Kızının eski sevgilisini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan babaya tahliye

Kızının eski sevgilisini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan babaya tahliye

Kürt - 07.04.2023
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