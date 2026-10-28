Oğuz Aydın aslen nereli, doğum yeri neresi, Elazığlı mı, Oğuz Aydın Kürt mü?

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Oğuz Aydın, Hollanda’nın Lahey kentinde doğdu. Gurbetçi bir ailenin çocuğu olan milli futbolcunun anne ve babası ise aslen Elazığ’ın Karakoçan ilçesinden. Bu nedenle Oğuz Aydın, Hollanda doğumlu bir Elazığlı olarak biliniyor. İşte Oğuz Aydın’ın hayatı ve kariyerine dair merak edilenler.

OĞUZ AYDIN ASLEN NERELİ?

Oğuz Aydın, aslen Elazığlı. Milli futbolcunun anne ve babası, Elazığ’ın Karakoçan ilçesinden. Babası Metin Aydın’ın, Karakoçan’a bağlı Bulgurcuk köyünden olduğu biliniyor.

OĞUZ AYDIN’IN DOĞUM YERİ NERESİ?

Oğuz Aydın, 27 Ekim 2000’de Hollanda’nın Lahey kentinde dünyaya geldi. Milli futbolcu, çocukluk yıllarını Hollanda’da geçirdi ve futbola da bu ülkede adım attı.

OĞUZ AYDIN ELAZIĞLI MI?

Evet. Hollanda doğumlu olan Oğuz Aydın’ın ailesi Elazığlı. Bu nedenle milli futbolcu, Elazığ’da da büyük ilgiyle takip edilen sporcular arasında yer alıyor.

OĞUZ AYDIN KAÇ YAŞINDA?

27 Ekim 2000 doğumlu olan Oğuz Aydın, 26 yaşında. Milli futbolcu, dün yeni yaşını kutladı.

OĞUZ AYDIN’IN FUTBOL KARİYERİ

Oğuz Aydın, futbola 2011 yılında Hollanda ekibi AZ Alkmaar’ın altyapısında başladı. 2016’da Türkiye’ye gelerek İzmir’de Bucaspor altyapısına katılan genç oyuncu, profesyonel kariyerine Bucaspor 1928’de adım attı. Bir dönem Karacabey Belediyespor’a kiralanan Oğuz, Bucaspor 1928 formasıyla 3. Lig’de çıktığı 35 maçta 11 gol atarak takımının play-off şampiyonluğuna önemli katkı sağladı. 2021’de Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor’a transfer olan Oğuz Aydın, burada gösterdiği performansla büyük kulüplerin radarına girdi.

FENERBAHÇE’YE NE ZAMAN TRANSFER OLDU?

Oğuz Aydın, 16 Temmuz 2024’te Alanyaspor’dan Fenerbahçe’ye transfer oldu. Galatasaray’ın da ilgilendiği milli futbolcuyu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bu transferle ezeli rakibine karşı önemli bir hamle yapmıştı. Oğuz Aydın’ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Hem Hollanda hem de Türkiye için forma giyme hakkı bulunan Oğuz Aydın, tercihini Türkiye’den yana kullandı. Milli futbolcu, A Milli Takım’daki ilk maçına 4 Haziran 2024’te İtalya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında çıktı. Oğuz Aydın, 2025’te UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan’a karşı oynanan iki maçta yaptığı üç asistle de dikkat çekmişti.

OYUN ÖZELLİKLERİ

Kanat oyuncusu olarak görev yapan Oğuz Aydın, iki ayağını da etkili kullanabilmesi sayesinde her iki kanatta da forma giyebiliyor. Hızı ve dripling becerisiyle öne çıkan milli futbolcu, gerektiğinde bek pozisyonunda da görev yapabiliyor.