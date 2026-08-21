SDG-Şam entegrasyonu tamamlandı

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Kürt yönetiminin Şam yönetimi ile entegrasyonunun tamamlandığını duyurdu. Abdi, 20 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Askeri, güvenlik ve idari kurumlarımızı devlet yapılarının kurumlarına entegre etme sürecinin sona erdiğini ve bütünüyle tamamlandığını söylemek isterim" dedi. Suriye'deki Kürtlerin öncülüğündeki SDG ile Şam yönetimi, 10 Mart 2025'te entegrasyon anlaşmasına varmıştı.Anlaşma, SDG'nin kontrolündeki geniş bir bölgeyi Suriye ordusu ile çatışmalarda kaybetmesiyle sonuçlanan çatışmaların ardından geldi.Entegrasyon anlaşması, SDG'nin geni hükümet güçlerine kaptırmasının ardından sağlandıSekiz maddelik anlaşma ülkenin kuzeydoğusundaki sınır kapıları, Kamışlı Havalimanı ve petrol sahaları gibi tüm sivil ve askeri kurumların entegre edilmesini öngörüyor. Bunun karşılığında Kürtlere vatandaşlık verilmesi ve anayasal haklarının güvence altına alınması, ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşlerinin ve korunmalarının sağlanması ve ülke genelinde ateşkesin sağlanmasına mutabakata varılmıştı. Geçen bir yıldan uzun sürede yavaş ilerleyen anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili olarak taraflar çok sayıda görüşme gerçekleştirdi. Anlaşma kapsamında Kürt isimler üst düzey idari ve askeri görevlere getirildi ve binlerce SDG mensubunun orduya kaydedildiği bildirildi.Yerlerinden edilmiş Kürtler de Halep iline bağlı Afrin'e geri döndü.Son olarak Suriye'de Devlet Başkanı Ahmed Şara, entegrasyon sürecini görüşmek üzere 4 Ağustos'ta Şam'da Abdi ile biraraya gelmişti.Devlete ait SANA ajansına göre göre toplantıya Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve Kürt siyasetçi İlham Ahmed de katıldı.Toplantı, Şara'nın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir gün önce yaptığı görüşmenin ardından yapıldı.BBC Monitoring haber izleme servisine göre Suriye basınında son dönemde SDG'nin ve kuzeydoğudaki sivil yönetiminin birkaç hafta içinde kendini feshedebileceği haberleri yer almıştı. Entegrasyonun tamamlandığını Haseke iline bağlı Kamışlı'nın kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada duyuran Abdi, "Artık yeni bir aşamaya başlıyoruz" dedi. "Mücadelemiz, halkımızın haklarının anayasada güvence altına alınması için devam edecek" diye ekledi. Abdi ile birlikte bazı Kürt yetkililer de etkinliğe katıldı. Entegrasyon sürecini denetleyen Şam yönetiminden Ahmed el Hilali de Abdi'nin yanında oturdu.Abdi ayrıca, "kendilerine yardım için" Irak, İran ve Türkiye'deki Kürt bölgelerinden kuzeydoğu Suriye'nin kuzeydoğusuna giden Kürt savaşçıların artık Suriye'den ayrıldığını söyledi.Abdi, bu güçlerin "bizim çağrımız ve planımız doğrultusunda artık bu bölgeden çekildiğini" duyurdu.SDG'nin omurgasını Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG) oluşturuyor.YPG'yi "PKK'nın Suriye kolu ve terör örgütü" olarak gören ve SDG'ye karşı da aynı yaklaşımı benimseyen Türkiye, PKK'nın fessih ve silah bırakma kararının SDG'yi de kapsaması gerektiğini savunuyordu.