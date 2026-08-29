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Bakırhan: Kürt meselesi siyasi zeminde çözülmeli

Bakırhan: Kürt meselesi siyasi zeminde çözülmeli
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, çerçeve yasanın silahı devreden çıkarıp Kürt sorununu siyasi alanda çözmeyi hedeflediğini belirtti. Ayrıca Suriye'de Kürtçenin ulusal dil olmasını olumlu buldu, ana dilde eğitim için kapsamlı düzenleme ve anayasal güvence istedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 'çerçeve yasa'ya ilişkin, "Yasanın temel amacı; silahı ve şiddeti devreden çıkarıp Kürt meselesini siyasi zemine taşıyarak orada tartışmak ve çözmek" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları kapsamında Şanlıurfa'ya geldi. Bakırhan, Şanlıurfa Barosu binasında bulunan Tahir Elçi Konferans Salonu'nda partililer ile bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Bakırhan, Suriye'de SDG'nin entegrasyonu ile ilgili Kürtlerin ülkenin geleceğinde önemli bir role sahip olduğunu söyledi. Bakırhan, "Kürtler, bu anlaşmayla birlikte Suriye'nin geleceğinde bundan sonra söz sahibi oldular. Suriye'de Kürtçenin ulusal dil olarak müfredata girmesi olumlu gelişmedir. Ancak ana dilde eğitim konusunda daha kapsamlı düzenlemelere ihtiyaç var. Kürtler Suriye'de nerede yaşıyorsa yaşasın, kendi ana dillerinde hiçbir kısıtlama olmadan eğitim görmelidir. Ana dilde eğitim, yasal ve anayasal güvencelere kavuşturulmalıdır" dedi.

'MECLİS TARİHİNDE İLK DEFA KÜRT MESELESİ İÇİN YASA GEÇTİ'

Tuncer Bakırhan, Meclis'ten geçen yasanın tarihi bir adım olduğunu savunarak, "120 yıllık Meclis tarihinde ilk defa Kürt meselesi yasal bir zeminde tartışıldı. İlk defa Kürt meselesi için bir yasa geçti. İçeriğinden bağımsız olarak bu önemlidir. Yeni süreç geçmişteki eksiklikleri gidermelidir. Bu yasa, Kürt meselesinin çözüm yasası değil. Yasanın temel amacı, silahı ve şiddeti devreden çıkarıp Kürt meselesini siyasi zemine taşıyarak orada tartışmak ve çözmek. Bu yasa, PKK ve onun ortaya çıkardığı bütün sonuçları ortadan kaldırmayı amaçlayan bir yasa" diye konuştu.

'BİZİ BİRBİRİMİZE DÜŞMAN ETTİLER'

Türkiye'de farklı kimlik ve inançlara sahip insanların eşit şekilde yaşaması gerektiğini ifade eden Bakırhan, "Bunu inşallah birlikte sağlayacağız. Biz asla birbirimize düşman değiliz. Bizi birbirimize düşman ettiler. Biz aynı bedeniz, aynı ruhuz. Kürt'ün dilini ve kimliğini yok saymamalı, tehdit olarak görmemeli. Kürt'ün seçilmiş iradesine kayyım atamamalı. Düşünce ve ifadelerini dile getirdikleri için insanlarımızı cezaevine atmamalı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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